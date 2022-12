Aus dem Sulinger Land kommt ein klares Apotheker-Nein für die Flohmarkt-Idee

Von: Carsten Sander

Teilen

Medikamententausch oder gar -handel außerhalb von Apotheken? Das halten die Apotheker aus dem Sulinger Land für eine richtig schlechte Idee. © BARTELS

Der Chef der Bundesärztekammer hat das Thema aufgemacht. Um dem aktuellen Medikamentenmangel begegnen zu können, sei „Solidarität“ gefordert - zum Beispiel in Form von Medikamenten-Flohmärkten. Die Apotheker aus dem Sulinger Land sind von diesem Vorschlag alles andere als begeistert und warnen.

Sulingen – Das eine Wort, das zusammenfasst und ausdrückt, wie die Apotheker im Sulinger Land über einen ungewöhnlichen Vorschlag zur Lösung der Arzneimittel-Knappheit im Land denken, gibt es nicht. Würde man es milde formulieren, kommt „Erstaunen“ der Stimmung recht nah. Drastischer ausgedrückt könnte es auch „Entsetzen“ sein. In der Skala zwischen diesen Endpunkten bewegen sich die Reaktionen auf den Vorschlag von Dr, Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, sich mit einer Art „Medikamenten-Flohmarkt“ zu behelfen.

„Jetzt hilft nur Solidarität. Wer gesund ist, muss vorrätige Arznei an Kranke abgeben“, hatte Reinhardt dem „Tagesspiegel“ in einem Interview gesagt: „Wir brauchen so was wie Flohmärkte für Medikamente in der Nachbarschaft.“

Brauchen wir nicht, sagen wiederum Reinhard Langkamp von der Brunnen-Apotheke Sulingen, Tim Piasta, Chef der Heide-Apotheke in Kirchdorf und der Burg-Apotheke in Siedenburg sowie Dirk Strothmeyer von der Bären-Apotheke in Sulingen. Sie alle halten den Vorschlag sogar für gefährlich.

Am deutlichsten sagt es Tim Piasta. Der Flohmarkt-Vorschlag sei „totaler Unsinn. Wenn wir das machen, können wir gleich alle Medikamente freigeben“, erklärt er. Gleiche Kerbe, andere Quelle: „Eine Weitergabe von rezeptpflichtigen Medikamenten verstößt auch gegen das Arzneimittelgesetz“, so Dirk Strothmeyer.

Apothekerkammer macht deutlich: Medikamenten-Abgabe nur mit Beratung Die Apothekerkammer Niedersachsen hat auf die Idee eines „Medikamenten-Flohmarkts“ mit einer Pressemitteilung reagiert. Darin heißt es: „Der pharmazeutische Berufsstand lehnt einen privaten Arzneimittelmarkt, der im Rahmen der zugespitzten Lieferengpass-Situation von Arzneimitteln als Nachbarschaftshilfe genannt wurde, entschieden ab. Durch falsche Einnahme von Arzneimitteln können Gesundheitsgefahren für die Patientinnen und Patienten entstehen. Alle Arzneimittel, nicht nur die verschreibungspflichtigen, bedürfen einer pharmazeutischen Beratung. Zudem öffnet ein unkontrollierter Privathandel, Tür und Tor für Arzneimittelfälschungen. Gefälschte Medikamente können einen falschen oder keinen Wirkstoff enthalten. Auch schädliche Substanzen sind möglich.

Alle zusammen ziehen bei dem Gedankenspiel des Bosses der Bundesärztekammer eine klare Grenze, die Reinhard Langkamp so formuliert: „Dass unter Nachbarn oder Freunden mal ein Paracetamol-Zäpfchen weitergereicht wird, mag ja noch vertretbar sein. Aber bei Zytostatika (Mittel, die das Zellwachstum hemmen, werden häufig bei Krebstherapien eingesetzt, d. Red.) und Antibiotika lehne ich das strikt ab. Bei allen verschreibungspflichtigen Medikamenten gibt es von mir ein klares Nein. Das kann der Laie nicht entscheiden. Wir können nicht einen öffentlichen Basar daraus machen.“

Denn Diagnose und Dosierung dürften nicht einfach so außer Acht gelassen werden. Auch die Lagerung von Medikamienten – egal ob angebrochen oder nicht – kann entscheidend für die Wirksamkeit sein. Und das gelte nicht nur für rezeptpflichtige Medikamente, sondern zum Beispiel auch für den derzeit so schwer zu bekommenden Fiebersaft für Kinder. Langkamp: „Da ist doch die Frage: Ist er noch gut oder schon umgekippt?“

Und noch ein anderer Aspekt ärgert Tim Piasta an dem Vorstoß von Dr. Klaus Reinhardt. „Es gibt in Heimen klare Anweisungen, wie Medikamente aufbewahrt und gelagert werden müssen. Verstößt ein Heim dagegen, gibt es einen auf den Deckel. Aber jetzt sollen Medikamente lustig, fröhlich weitergegeben werden? Im Grunde ist es ein Witz, das so vorzuschlagen“, sagt er.

Einzg bei gut gelagerten, frei verfügbaren Medikamenten kann sich Dirk Strothemeyer eine Nachbarschaftshilfe vorstellen. „Aber auch hier kommt es auf die richtige Dosis und Diagnose an.“ Und um die festzulegen, gäbe es Ärzte und Apotheker.

Die Medizinbranche hat allerdings mit einer zunehmenden Medikamentenknappheit zu kämpfen – nur deshalb kam es überhaupt zur „Flohmarkt-Idee“. Tim Piasta berichtet von 2 000 Arzneiformen, die derzeit nicht lieferbar seien. Dirk Strothmeyer verdeutlicht das Problem, sagt: „Bei mir stehen 500 Positionen, die ich sonst auf Lager habe, auf Bestand null“.

Dass daran die Politik der vergangenen Jahre mit Rabattverträgen und Preisvorgaben für die pharmazeutischen Unternehmen schuld ist, ist für Tim Piasta völlig klar: „Andere Länder zahlen mehr für die Medikamente. Wir befinden uns jetzt am Ende der Lieferkette.“ Dass sich die pharmazeutische Produktion aus Deutschland weitgehend verabschiedet und sich immer weiter in den Osten verschoben hat, sei Teil dieser Entwicklung. „Wir sind in einer schlimmen Lage“, meint deshalb auch Dirk Strothmeyer. Aber dass Nachbarn und andere Laien plötzlich Apotheker spielen – dazu dürfe es dennoch nicht kommen. „Das ist nicht mal eine überbrückende Lösung“, urteilt Tim Piasta. Und Reinhard Langkamp macht noch mal deutlich: „Es geht uns Apotheker ganz sicher nicht um den eigenen Profit, sondern darum, zwischen Vernunft und Irrsinn unterscheiden zu können.“