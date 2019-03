Klagen über Parkplatz-Situation

Sulingen – Eltern der Kinder der städtischen Kindertagesstätte Ratz und Rübe verschaffen ihrem Unmut gegenüber Sulingens Bürgermeister Dirk Rauschkolb Luft. In einem von stellvertretender Vorsitzender Anne Schmidt unterzeichnetem Schreiben fordert die Elternvertretung die sichere Gestaltung und Sanierung der Parkflächen vor der Kindertagesstätte am Promenadenweg. Rauschkolb und Dr. Jochen Thiering, Geschäftsführer des Kreisverbandes Diepholz im Niedersächsischen Landvolk, teilten jeweils auf Anfrage mit, dass sie bereits an Lösungen arbeiten würden.

„Uns als Elternrat erreichten bereits vermehrt Beschwerden anderer Eltern, dass die jetzige Parksituation aus mehreren Gründen ungenügend ist. Es wurde dabei vor allem auf die mangelnde Sicherheit hingewiesen“, erklärt Anne Schmidt in dem Brief, den der Elternrat an die Stadt Sulingen adressierte. Verschlimmert habe sich die Situation mit der Erweiterung der Geschäftsstelle des Kreisverbandes Diepholz des Niedersächsischen Landvolks beziehungsweise nach Fertigstellung des Parkplatzes für die Landvolk-Mitarbeiter, der über die Zufahrt des öffentlichen Parkplatzes nördlich der Kindertagesstätte erschlossen wird.

Die Parkflächen an der Kindertagesstätte, die in den Sommermonaten auch von den Besuchern des benachbarten Freizeitbades genutzt werden, verfügen nicht über Kennzeichnungen. „Dadurch ist eine Unterscheidung zwischen Parkplätzen und Wegen nicht erkennbar. Es ist nicht abzusehen, aus welcher Richtung sich Autos den Fußgängern nähern. Dies birgt erhebliche Risiken für die Sicherheit unserer Kinder“, heißt es in dem Schreiben des Elternrates wörtlich. Der Weg vom Auto in den Kindergarten und die Krippe führe von den Parkflächen zwangsläufig über den Zufahrtsweg. „Die Autos fahren hier oft sehr schnell. Der Fußweg vom Auto zum Kindergarten beziehungsweise zur Krippe wird folglich für viele Eltern, die oft auch mit zwei oder mehreren Kindern unterwegs sind, als gefährlich eingestuft.“ Darüber hinaus seien die Parkflächen unzureichend beleuchtet. „So werden Kinder und Erwachsene von anderen Autofahrern erst spät gesehen.“

Die Angehörigen der Elternvertretung gehen davon aus, dass sich die Situation nach Inbetriebnahme der neuen Grundschule an der Straße „Am Deepenpool“ noch einmal verschlechtern wird. Viele Schülerinnen und Schüler würden den Promenadenweg nutzen, um zur Schule zu kommen; zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

Des Weiteren ärgerten sich die Eltern über den sehr schlechten Zustand des Parkplatzes. „Sobald längerer oder stärkerer Regen auftritt, bilden sich auf dem Parkplatzgelände große Pfützen und der Untergrund wird klebrig und rutschig.“

Bürgermeister Dirk Rauschkolb sei die Situation bekannt, sagte er auf Anfrage der Redaktion. Die Mitarbeiter des Fachbereiches Bauen, Ordnung und Verkehr hätten bereits Lösungsvorschläge erarbeitet. „So lange es funktioniert, kann man alles machen. Wenn etwas nicht läuft, muss man was ändern.“ Neben einer Teilbefestigung des Parkplatzes denke man im Rathaus derzeit über die Verlegung der Hauptzufahrt zu den Parkflächen in Richtung Norden nach; auch um die Gefahrensituation im Nahbereich des Haupteinganges der Kindertagesstätte „Ratz und Rübe“ zu entschärfen.

Umgesetzt habe man das Vorhaben noch nicht mit Rücksicht auf die noch ausstehenden Arbeiten auf dem Parkplatz des Landvolk-Kreisverbandes.

Laut Landvolk-Geschäftsführer Thiering werden die Arbeiten nicht mehr lange auf sich warten lassen. Vorgesehen habe man auf den dem Landvolk eigenen Flächen die Kennzeichnung der Stellflächen und die Installation einer Beleuchtungsanlage. „Wir hoffen, dass die Arbeiten in naher Zukunft beginnen.“ oti