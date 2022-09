Kita „Lindenblüte“ feiert Zehnjähriges mit „Tag der offenen Tür“

Die Kindertagesstätte „Lindenblüte“ ist seit zehn Jahren in dem Gebäude ansässig, das früher die Linderner Volksschule beherbergte. © Lebenshilfe Grafschaft Diepholz

Sulingen-Lindern – Die Einrichtung in der Sulinger Ortschaft Lindern ist längst fester Bestandteil des Ortsbildes: Einst Heimat des Sprachheilkindergartens in Trägerschaft der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz, trägt das Gebäude, das früher die Linderner Volksschule beherbergte, seit 2012 den Namen „Kita Lindenblüte“. „Seit Einzug der ersten Kinderkrippengruppe“, erklärt Jessica Schuster, die heute die Einrichtung leitet, in einer Pressemitteilung. Zehn Jahre Kindertagesstätte Lindenblüte der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz – das soll am kommenden Samstag, 24. September, gefeiert werden; morgens mit geladenen Gästen und in der Zeit von 11 bis 13.30 Uhr im Rahmen eines „Tages der offenen Tür“.

Die Sprachheilgruppen sind inzwischen in die Kindertagesstätte „Am Nordsee“ umgezogen. Heute beherbergt die „Lindenblüte“ neben der Kinderkrippe „Uhlenküken“ die Krippengruppe „Spatzen“ (mit jeweils 15 Kindern) sowie eine Integrationsgruppe mit 18 Kindern. „Davon vier mir Förderbedarf“, erläutert Jessica Schuster.

Anbau entsteht für Kindergartengruppe

Nach der „Geburtstagsfeier“ am Sonnabend beginnen die Arbeiten zu einem Anbau, der spätestens ab Sommer 2023 eine weitere Kindergartengruppe mit 25 Plätzen beherbergen soll. Jessica Schuster: „Der Bauantrag ist gestellt.“

Die Einrichtungsleiterin selbst ist 2012 mit den „Uhlenküken“ in die Linderner Kindertagesstätte eingezogen. „Nach der Ausbildung hatte ich noch gedacht, hier zwei bis drei Jahre in der Krippe Berufserfahrung zu sammeln und vielleicht weiterzuziehen. Tatsächlich bin ich dann aber nicht mehr aus Lindern ,weggekommen‘.“ Seit August 2018 leitet die Erzieherin die Einrichtung; zunächst im Schulterschluss mit Susan Bohn, seit zwei Jahren eigenverantwortlich.

Dass die Sulingerin Schuster bis heute der „Lindenblüte“ die Treue gehalten hat, habe sie nie bereut: „Die Einrichtung hat Charme“, sagt sie mit Blick auf Gebäude und Außengelände. „Das alte Schulgebäude wurde mehrfach umgebaut. Es ist gewachsen, dennoch klein gehalten – und wurde dabei immer wieder den aktuellen Anforderungen angepasst.“ Nicht zu vergessen die idyllische Lage der Einrichtung: „Die Nähe zur Natur birgt Möglichkeiten für tolle Projekte.“ Exemplarisch nennt sie den Bau eines Lehmbackofens, den man gemeinsam mit Kindern und Eltern angegangen sei. „Bei uns ist es gang und gäbe, dass wir rausgehen mit den Kindern und mit ihnen gemeinsam auch Gartenarbeit machen.“

Das Wesen der „Lindenblüte“ scheinen nicht nur Kindern und Eltern, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schätzen. Aktuell beschäftige die Lebenshilfe in Lindern neun pädagogische Fachkräfte im Kernteam; zusätzlich zwei pädagogische Mitarbeiter auf anderthalb Fachkraftstellen als Vertretungen beziehungsweise Springer. Eine Köchin und eine Küchenhilfe, zwei Reinigungskräfte sowie, seit diesem Sommer, drei Praktikanten und eine FSJ-lerin komplettieren das Team.

In Lindern sei die Kindertagesstätte fest verankert. Jessica Schuster: „Wir haben kurze Wege; etwa zum Ortsrat oder zur Ortsfeuerwehr. Wir versuchen, den Ort mit einzubeziehen; nicht nur beim Laternenfest, das wir gemeinsam mit dem Ortsrat organisieren.“ Der Beginn der Planungen für das Laternenfest 2022 muss noch etwas warten, „jetzt feiern wir erst mal Lindenblüten-Geburtstag.“ Auf die Gäste warte ein tolles Programm. „Wir bieten unter anderem Kinderschminken und Seifenblasen-Shows. Im Lehmbackofen werden Brote und Muffins gebacken. Wir haben eine Fotobox organisiert und planen auch Natur-Aktionen. Wir wünschen uns viele interessierte Gäste.“

Drei Lebenshilfe-Kitas öffnen ihre Türen Die Kindertagesstätte „Lindenblüte“ in Lindern feiert zehnten „Geburtstag“ und die Kindertagesstätten „Am Nordsee“ (Lindenstraße) und „Pusteblume“ (Schwafördener Weg) feiern mit: Die „Lindenblüte” bittet für Samstag, 24. September, für die Zeit von 11 bis 13.30 Uhr zum „Tag der offenen Tür“, die Kita „Am Nordsee“ öffnet in der Zeit von 12.30 bis 15 Uhr ihre Türen und die Kita „Pusteblume“ von 14 bis 16.30 Uhr.