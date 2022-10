Kirchengemeindeverband im Sulinger Land wird vielfach besiegelt

Von: Andreas Behling

Zum Unterzeichnen und Siegeln der Satzung für den neuen „Evangelisch-lutherischen Kirchengemeindeverband Sulinger Land“ trafen sich Kirchenvorstandsmitglieder der Gemeinden in der Sankt-Nicolai-Kirche in Sulingen. © Behling

Sulingen – Historische „Autogrammstunde“ am Freitag in der Sulinger Sankt-Nicolai-Kirche: Je zwei Kirchenvorstandsmitglieder aus den Gemeinden Schmalförden und Neuenkirchen, Schwaförden-Scholen, Mellinghausen-Siedenburg, Sulingen, Varrel und Barenburg, Freistatt sowie Kirchdorf unterzeichneten und besiegelten die Satzung für den „Evangelisch-lutherischen Kirchengemeindeverband Sulinger Land“; in vielfacher Ausführung.

Hintergrund ist, wie berichtet, der Verlust einer Pfarrstelle. Gemeinsam will man die seelsorgerische Arbeit neu organisieren – und beleben. Die Satzung ist kirchenrechtlich geprüft, versichert Pastorin Juliane Worbs, der Segen der Landeskirche dürfte Formsache sein: „So können wir am 1. Januar loslegen – wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!“ Auf die neue Ära stieß man mit alkoholfreiem Sekt an.