Kindesmissbrauch mit dem Mobiltelefon: Sulinger bekommt Bewährung

Von: Volker Rathmann

Der Fall wurde jetzt vor dem Amtsgericht Sulingen verhandelt. © Bartels

Sulingen – „Sexuelle Interaktionen mit Kindern sind tabu und ein absolutes ‚No-Go‘; sie führen regelmäßig zu einer empfindlichen Bestrafung.“ Deutliche Worte fand die Vorsitzende Richterin in ihrer Urteilsbegründung, nachdem das Sulinger Amtsgericht den 57-jährigen Angeklagten aus Sulingen zu einer achtmonatigen Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt hatte.

Dem Mann wurde „sexuellen Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt mit dem Kind“ vorgeworfen. Der Strafrahmen liegt in diesem Deliktsbereich zwischen sechs Monaten und zehn Jahren Haft. Laut Anklageschrift hatte sich der Sulinger per Mobiltelefon einer Chatgruppe angeschlossen und gezielt Kontakt zu Kindern gesucht. Bei seiner Kommunikation am 18. Januar 2022 mit einem zur Tatzeit 13-jährigen Mädchen aus dem Kreis Heinsberg (NRW) verwendete er Textpassagen, die von der Anklagebehörde einem Kind gegenüber als völlig unangemessen, grenzüberschreitend und stellenweise pornografisch eingestuft wurden.

Nachdem die Ermittlungen durch eine Anzeigeerstattung ins Rollen gekommen waren, erfolgte zeitnah eine polizeiliche Durchsuchung beim Angeklagten und sein Mobiltelefon wurde als Beweismittel beschlagnahmt. Passagen des problematischen Chatverlaufs wurden von der Richterin im Verhandlungssaal verlesen. Der überwiegend sexualisierte und deshalb strafbewehrte Inhalt fand hierbei seine Bestätigung.

Über seine Pflichtverteidigerin ließ der 57-Jährige erklären, dass er den Tatvorwurf einräume. Er habe lediglich seine Geschichte erzählen wollen und sei hierbei wohl übergriffig geworden. Zur Tatzeit sei seine Lebenssituation absolut instabil gewesen. Aktuell sei er aber gefestigt und lebe nun in neuer Umgebung in einer neuen Beziehung. Die Begehung von weiteren Straftaten sei nicht zu erwarten.

In ihrem Plädoyer beantragte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft Verden eine Haftstrafe von neun Monaten auf Bewährung sowie eine Geldauflage in Höhe von 1 200 Euro. Dieser Antrag liege im unteren Rahmen – damit trage sie dem Umstand Rechnung, dass durch das vorliegende Geständnis dem minderjährigen Opfer eine Aussage vor Gericht erspart bleibt. Dem gegenüber erklärte die Verteidigerin, dass sie sich zwar der Argumentation der Staatsanwältin anschließe, aber eine Freiheitsstrafe von „nur“ sechs Monaten – bei Verzicht auf die Geldauflage – für tat- und schuldangemessen halte.

Im Ergebnis wurde der Sulinger zu der achtmonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Die Bewährungszeit wurde auf drei Jahre festgelegt. Zudem hat er eine Geldauflage in Höhe von 1 000 Euro zugunsten des Deutschen Kinderschutzbundes zu leisten. Ferner wird dem 57-jährigen für die Dauer von einem Jahr ein Bewährungshelfer zur Aufsicht und Hilfestellung an die Seite gestellt.

Das Gericht riet ihm, sich hinsichtlich seiner sexuellen Orientierung kritisch zu reflektieren und gegebenenfalls professionelle Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen.