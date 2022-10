Kinderhort-Team favorisiert neuen Standort in Sulingen

Von: Harald Bartels

In der Betreuung spielt Hortleiterin Steffi Dlab mit Zlata (Mitte) und Limara. © Bartels

Sulingen – Der Anspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder soll mit Beginn des Schuljahres 2026 / 2027 in Kraft treten. Wie genau dieser Anspruch ausgestaltet wird, ist aber noch nicht klar – das Team des Sulinger Kinderhortes „Plumpaquatsch“ hat jedoch bereits ein eigenes Konzept erarbeitet, wie die Betreuung künftig aussehen könnte.

Bereits in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Soziales, Schulen und Jugend des Sulinger Stadtrates hatte Birgit Dullin, Leiterin des Fachbereichs Allgemeines und Soziales, über den Sachstand berichtet und auf viele vom Land Niedersachsen noch nicht beantwortete Fragen verwiesen (wir berichteten).

Zu den bislang bereits feststehenden Grundzügen gehört, dass der Betreuungsanspruch sowohl von Grundschulen als auch von Hort-Einrichtungen erfüllt werden kann. „Wir machen uns seit 2020 Gedanken und haben das laufend aktualisiert“, erklärt Steffi Dlab, Leiterin des Sulinger Hortes.

Derzeit betreuen fünf Mitarbeiter 28 Kinder, wovon vier Kinder mittags per Bus von der Grundschule Groß Lessen zum Hort kommen. Aufgeteilt sind sie in zwei Gruppen: Die Hauptgruppe mit regulär 20 Plätzen ist in der ehemaligen Volksschule an der Galtener Straße ansässig und seit 2016 besteht eine Außenstelle mit zwölf Plätzen an der Lindenstraße. Aufgrund von Personalmangel könnten derzeit nicht alle Plätze belegt werden, erläutert die Leiterin, einige Kinder stünden noch auf der Warteliste.

Die Hortbetreuung sei ausgelegt für Kinder im Alter bis zwölf Jahre, in Ausnahmefällen auch bis 14 Jahre. Betreut werden die Kinder ausschließlich von ausgebildeten Erziehern oder Sozialassistenten. Damit sei eine intensivere Betreuung als im Ganztagsunterricht möglich, weswegen oft von den Schulsozialarbeitern ein Wechsel in den Hort empfohlen werde; mit den Schulen gebe es aber eine sehr gute Zusammenarbeit: „Das sind ganz kurze Wege.“

Auf Grundlage der Erfahrungen, die nach Einführung des Anspruchs auf Kinderbetreuung gemacht wurden, gehe man davon aus, dass auch mehr Ganztagsplätze gebraucht werden, ist sich Steffi Dlab sicher. „Wenn der Anspruch besteht, nutzen die Eltern ihn auch.“ Die Überlegungen des Teams sehen daher vor, künftig drei Gruppen mit jeweils 20 Plätzen anzubieten. Deren Betreuungszeit könnte am Nachmittag statt, wie bisher, um 17 Uhr erst um 17.30 Uhr enden. Zusätzlich soll nach dem Konzept eine Ergänzungsgruppe mit zwölf Plätzen eingerichtet werden, die für Kinder gedacht ist, die am Ganztagsunterricht der Grundschulen teilnehmen. Weil bisher drei Tage Ganztagsunterricht an Schulen vom Land finanziert werden, ist die Ergänzungsgruppe ausgelegt auf die beiden übrigen Wochentage von 11.30 bis 17.30 Uhr sowie auf die Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr an drei Tagen im Anschluss an den Ganztagsunterricht. Zusätzlich soll beim Hort weiterhin die Ferienbetreuung, montags bis freitags von 7.30 bis 17 Uhr, angesiedelt bleiben.

Allerdings: In den bisherigen Räumen ist das nicht möglich. Der Standort über dem Jugendzentrum „Jozz“ ist renovierungsbedürftig und nicht mehr zeitgemäß. „Unser Büro ist gleichzeitig Lagerraum, Besprechungsraum und Pausenraum für die Mitarbeiter.“ Bereits seit zwei Jahren sei man daher gemeinsam mit der Stadtverwaltung auf der Suche nach einem neuen Standort – auch, um die Gruppe aus der Außenstelle besser mit einbinden zu können. Der Wunsch sei, dass die neuen Räume fußläufig von der Grundschule an der Straße Am Deepenpool aus zu erreichen sind; vorgeschrieben sei das jedoch nicht. Vorgaben mache die Landesschulbehörde an anderer Stelle, etwa bei der Größe der Räume. So sind pro Kind im Gruppenraum zwei Quadratmeter Platz vorgeschrieben, was viele Bestandsimmobilien wieder unbrauchbar macht: „Zwei Gruppenräume mit jeweils 40 Quadratmetern Platz kann kaum eine Wohnung bieten“, weiß Dlab.

Die Alternative wäre ein Neubau, der gleich für weitere Gruppen ausgelegt werden könnte. Dabei sei das Team durchaus offen für die sogenannte Modulbauweise, bei der das Gebäude aus Containern zusammengesetzt wird, denn: „Es gibt heute so schöne Horte, da sieht man gar nicht mehr, dass es mal Container waren.“ Diese Bauweise böte sich auch an für Groß Lessen, wo an der Grundschule eine Hort-Außenstelle eingerichtet werden könnte. Damit verbunden wäre aber zwangsweise die Schließung der Außenstelle an der Lindenstraße, weil die Landesschulbehörde nur eine Außenstelle zulasse, gibt Dlab zu bedenken. Solche Bau- oder Umbaumaßnahmen könnten auch gefördert werden, allerdings laufe die geltende Förderrichtlinie zum 31. Dezember 2022 aus. Wünschenswert wäre, dass die Raumsituation wenigstens ein halbes Jahr vor dem Start im August 2026 geklärt ist, um alles einrichten und organisieren zu können.

Auswirkungen ergeben sich aus dem Konzept auch auf den Personalbestand: Für die zusätzlichen Gruppen seien weitere Betreuungskräfte erforderlich, und es werde eine Küchenkraft benötigt. „Die Personalsuche müssen wir eigentlich jetzt schon anschieben, aber die Stadt ist da auf einem guten Weg.“

Dieses Konzept sei bereits abgestimmt mit der Verwaltung und den Schulleitungen der beiden Grundschulen vorgestellt worden. Bevor daran aber intensiver gearbeitet werde, brauche das Team Planungssicherheit vom Stadtrat. Schließlich sei ein Hort, ebenso wie die Stadtbücherei oder die Bäder, eine freiwillige Leistung der Kommune. „Wir wünschen uns erst einmal ein klares Signal der Politik, denn wir hängen die ganze Zeit in der Schwebe“, stellt Dlab klar. Sie habe sich jedoch sehr darüber gefreut, dass sich bereits nach der Ausschusssitzung Ratsmitglieder bei ihr gemeldet und sich nach dem Konzept erkundigt hätten.