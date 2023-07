Kinderfeuerwehr Stadt Sulingen: Start noch in diesem Jahr

+ © Bartels Spielerische Angebote, wie hier bei der Ferienspaßaktion der Kinderfeuerwehr „Mini-Löscher“ der Samtgemeinde Siedenburg im vergangenen Jahr, sollen das Interesse an der Feuerwehr wecken. © Bartels

Sulingen – Derzeit gibt es im Landkreis Diepholz 20 Kinderfeuerwehren. In Kürze soll eine weitere hinzukommen: Ein Kreis um Stadtjugendfeuerwehrwart Christian Nordloh bereitet derzeit die Gründung der Kinderfeuerwehr der Stadt Sulingen vor.

Eine wichtige Voraussetzung dafür schuf kürzlich der Sulinger Stadtrat mit der einstimmigen Verabschiedung einer geänderten Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Sulingen, die in ihrer aktuellen Fassung auch den Rahmen für eine Kinderfeuerwehr enthält. Nun geht es laut Nordloh darum, den Kreis der Betreuer für die Kinderfeuerwehr zusammenzustellen. „Wir haben schon einige Interessenten aus den Ortsfeuerwehren“, sagt er. Und Stadtbrandmeister Jens Warner ergänzt: „Wir warten noch das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager und die Sommerferien ab, dann setzen wir uns mit den Interessenten zusammen.“ Zum ersten Übungsdienst soll nach den Ferien, aber auf jeden Fall noch in diesem Jahr eingeladen werden. Angedacht war ein Start schon vor Corona, ergänzt Nicole Kossinna, Leiterin des Teams Ordnungswesen der Sulinger Stadtverwaltung, aber weil in der Pandemie kaum Übungsdienste möglich waren, wurde die Gründung ausgesetzt.



Die Zielgruppe der Kinderfeuerwehr sind Kinder im Alter ab dem sechsten Geburtstag, denn „in dieser Altersgruppe reizt Feuerwehr sehr“, weiß Nordloh. Im Alter von zehn Jahren ist der Übertritt in eine Jugendfeuerwehr möglich, aber um gemeinsam mit jüngeren Freunden wechseln zu können, besteht die Möglichkeit, bis zum zwölften Geburtstag in der Kinderfeuerwehr zu bleiben.



Für die Übungsdienste wird es keinen festen Ort geben, sie werden reihum in den Feuerwehrhäusern des Stadtgebiets abgehalten, damit die Kinder alles kennenlernen, wie Warner erklärt. Dabei soll es um allgemeine Jugendarbeit gehen, um Spiele in der Gruppe oder um Bastelarbeiten, erläutert Nordloh: „Alles spielerisch, aber immer mit Bezug zur Feuerwehr.“ Beispielsweise kann ein Memory-Spiel selbst gestaltet werden mit Feuerwehrmotiven. Ein Thema wird auch die Brandschutzerziehung sein mit kleinen, altersgerechten Experimenten. „Wir sind auf die Unterstützung der Ortsfeuerwehren dabei angewiesen“, betont Nordloh, und auch mit den bestehenden Kinderfeuerwehren gibt es bereits einen Austausch: „Das, was gut läuft, kann man auch kopieren.“



Ein wichtiger Punkt ist auf Kreisebene der Erwerb des Abzeichens „Brandfloh“, für das die Kinder in Teamarbeit unter anderem altersgemäße Grundkenntnisse in Erster Hilfe nachweisen, einen Notruf korrekt absetzen und technische Geräte der Feuerwehr erkennen müssen.



Wer sich für die Kinderfeuerwehr der Stadt Sulingen interessiert, kann sich per E-Mail (kinderfeuerwehr@ff-sulingen) an Christian Nordloh wenden. Zusätzliche Informationen finden sich auf der Internetseite der Sulinger Feuerwehren. „Anfragen gibt es bereits“, berichtet Nordloh, „die Nachfrage ist da.“