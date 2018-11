SV Lessen beteiligt sich am bundesweiten „Tag des Kinderturnens“ / Spielideen für zu Hause

+ Der SV Lessen nahm erstmals am bundesweiten „Tag des Kinderturnens“ teil, den der Deutsche Turnerbund im letzten Jahr ins Leben gerufen hatte. - Foto: Kurth-Schumacher

GROSS LESSEN - „Die Kinder sollen Spaß an der Bewegung haben“, nannte Übungsleiterin Gisela Post als oberstes Ziel der Veranstaltung des SV Lessen am Samstagmorgen. Der Verein nahm erstmals am bundesweiten „Tag des Kinderturnens“ teil, den der Deutsche Turnerbund im letzten Jahr ins Leben gerufen hatte.