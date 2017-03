Keller steht in Brand

Im Keller eines Wohnhauses an der Nienburger Straße ist Feuer ausgebrochen. - Foto: Behling

Sulingen - Die Sirenen heulen gegen 18.55 Uhr am Sonntagabend: Circa 40 Mitglieder der Ortsfeuerwehren Sulingen und Klein Lessen, Polizeibeamte und ein Team der Rettungswache eilen zu einem Wohnhaus an der Nienburger Straße. „Ein ausgedehnter Kellerbrand“, nennt stellvertretender Stadtbrandmeister Jens Warner vor Ort den Grund für den Einsatz.

Da die Kellertreppe im Haus aus Holz besteht, wählen die Atemschutzgeräteträger aus Sicherheitsgründen den Kellereingang hinter dem Gebäude, um zum Brandherd vorzudringen. Der erste Löschangriff erfolgt mit Wasser aus dem Tanklöschfahrzeug, während die Feuerwehrleute eine Leitung von der Edenstraße her aufbauen. Die Bewohner, die den Brand entdeckt und den Notruf abgesetzt hatten, sind in Sicherheit. Warner: „Eine Bewohnerin steht unter Schock und wird gerade behandelt.“ Ein weiterer Rettungswagen fährt zur Einsatzstelle – ins Krankenhaus muss glücklicherweise niemand gebracht werden, teilt Feuerwehrpressesprecher Nils Enders gegen 20.15 Uhr mit: „Das Feuer ist aus. Wir haben den Keller leer geräumt und gründlich abgelöscht, um sicherzustellen, dass keine Gefahr von möglichen Glutnestern ausgeht. Jetzt beenden wir den Einsatz und übergeben an die Polizei, die die Untersuchung zur Brandursache aufnimmt.“ Dazu sowie zur Höhe des entstandenen Schadens gibt es noch keine näheren Angaben. - ab