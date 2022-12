Keine „stille Nacht“ mit drei Bands im Sulinger „Jozz“

Von: Harald Bartels

Cover Identity aus Osnabrück. © Privat

Eine Tradition lebt wieder aUF. „Christmas Classics“ in Sulingen am 26. Dezember mit Acts aus Bremen, Osnabrück und Langenhagen

Sulingen – Das Jugendzentrum „Jozz“ in Sulingen lässt eine Tradition wieder aufleben, die viele Fans in der Region hat: Am Montag, 26. Dezember, sorgen bei den „Christmas Classics“ drei Bands für die rockige Alternative zur Besinnlichkeit.

Mit den Planungen dafür habe das Team erst relativ spät begonnen, weil man die Corona-Entwicklungen im Blick behalten habe, sagt Volkhardt „Raspe“ Schumacher. Weil die Zahlen aktuell recht moderat seien, wolle man nach zweimaligem Ausfall die „Christmas Classics“ endlich wieder stattfinden lassen. Vor Corona seien auch Bands mit weiten Anreisewegen aufgetreten, aber diesmal habe man Bands aus einem Umkreis von etwa 100 Kilometer ausgewählt, die Alternative Rock, Punk und akustische Klänge auf die Bühne brächten. „Mit den ,Terrassenkonzerten‘ haben wir etliche neue Gäste ansprechen können und würden uns freuen, wenn auch sie den Weg ins ,Jozz‘ fänden, aber natürlich hoffen wir auch auf viele ehemalige und aktuelle Gäste.“

Fragmentshader aus Bremen. © Privat

Das Quintett „GoDotS“ kommt aus Langenhagen, dem Flugplatz neben Hannover, wie sie selbst spötteln. Sie verorten sich im Alternative Rock und verarbeiten nach eigener Beschreibung „mit rauchiger Stimme und ungezähmtem Groove“ das Erwachsenwerden, Umweltverbrechen und gesellschaftliche Utopien in ihrer Musik. Im Sommer veröffentlichte die Gruppe ihr Debütalbum „It's Gonna Be OK“.

„GoDotS“ aus Langenhagen. © Mira Obermeit

Aus Osnabrück kommt das Quartett „Cover Identity“. Die Band wurde 2020 gegründet von Gitarrist Malte Büch und Schlagzeuger Cedric Carl, in der Corona-Zeit mit dem Schreiben von Songs begannen und im Oktober 2021 eine erste EP veröffentlichten. Verstärkt um Frontfrau Natalja Pfeifer und Bassist Marvin Carl bewegen sie sich zwischen Punk, Pop-Rock und Alternative.

Eine ganz andere musikalische Richtung hat das Bremer Trio „Fragmentshader“ eingeschlagen. Gegründet 2014 von Niklas Emanuel und Joschua Wollersheim, stieß Jeffrey Gerszewski 2016 hinzu. Mit Gitarre, Banjo, einer Bass-Drum und Gesang eher minimalistisch instrumentalisiert, mischen sie Bluegrass, Folk und Acoustic Rock, wobei sie in den englischsprachigen Texten unterhaltsame und ernste Themen auf ironisch-humorvolle Art behandeln.

Das Programm am 26. Dezember beginnt um 20.30 Uhr, Einlass ist ab 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. hab