Keine Stelle mehr frei im Team eines Sulinger Malerbetriebs

Von: Harald Bartels

Das – vergleichsweise junge – Team des Malermeisterbetriebs Fischer mit den Geschäftsführern Katrin Fischer (vorne, Zweite von links) und Helmut Fischer (Zweiter von rechts). © Malermeisterbetrieb Fischer

Sulingen – Nein, ein Jubiläum im eigentlichen Sinn ist es nicht, gefeiert wurde aber trotzdem beim Malermeisterbetrieb Fischer in Sulingen: Geselle Hendrik Peters gehört seit zehn Jahren zur Belegschaft. Bereits seit 20 Jahren dabei sind die Gesellen Alexander Seibel und Klaus Fischer, und nach 15 Jahren Betriebszugehörigkeit verabschiedeten die Kollegen Jakob Seibel in den Ruhestand.

„Beständigkeit und Zuverlässigkeit machen unsere Firma aus“, sagt Malermeisterin Katrin Fischer und führt als Beleg den Umstand an, dass Hendrik Peters der erste Auszubildende des Betriebs war und dem Unternehmen weiterhin angehört. Seine Ausbildung konnte er nur dank einer Sondergenehmigung aufnehmen, weil die Firmenchefin damals erst kurz vor dem Erwerb des Meisterbriefs stand.

Und auch der zweite Lehrling der Unternehmensgeschichte gehört weiter dazu: „Innocent ist als Geflüchteter aus Nigeria zu uns gekommen“, berichtet Katrin Fischer. Er absolvierte zunächst ein Praktikum hier und schloss ein sogenanntes „Einstiegsqualifizierungsjahr“ (EQJ) an, bevor er seine Ausbildung beginnen konnte. Die schloss er erfolgreich ab und gehört nun zum Kreis der Gesellen: „Er ist bestens integriert“, sagt Katrin Fischer.

Erstmals erhalten gleich drei junge Menschen ihre Ausbildung im Betrieb: „Wir haben in jedem Lehrjahr einen, und seit August zum ersten Mal auch ein ,Lehrmädchen‘.“ Schwierigkeiten, die Lehrstellen zu besetzen, gab es für Katrin Fischer nicht: „Wir haben viel über die sozialen Medien gesucht, aber viel lief auch über ,Mund-zu-Mund-Propaganda‘ – unser Vorteil ist, dass wir viel regional arbeiten und dann auch Kinder von Kunden bei uns in die Lehre gehen.“

Allerdings habe der Betrieb auch von der Covid-Pandemie profitiert, räumt sie ein: Zwar sei der Trend, dass junge Menschen, die Abitur machen, nur selten ins Handwerk gehen, aber „Corona hat uns geholfen, weil viele festgestellt haben, wie schön es ist, etwas zu tun zu haben anstatt zuhause zu sitzen.“ Dennoch gilt: „Trotz Fachkräftemangel wollen wir nicht jeden.“ Am liebsten sind Katrin Fischer junge Menschen, die selbst die Initiative ergreifen und „einfach vor der Tür stehen und klingen“, erklärt sie: „Wir brauchen nicht die klassische Bewerbung – die Arbeit muss passen.“ Die Schulnoten seien ihr relativ egal, wenn die Mitarbeiter dafür engagiert auf der Baustelle sind.

Als Ausbildungsbetrieb könne man zudem mit der Vielfalt der Tätigkeiten punkten: „Wir haben den Vorteil, dass wir das ganze Spektrum abdecken mit Außenarbeiten, Bodenbelägen und Wandarbeiten“, erklärt die Chefin. Die Auszubildenden müssen darüber hinaus schnell mitarbeiten und eigenständig Aufgaben ausführen, aber: „weil wir viel bei Privatkunden arbeiten, haben wir auch höhere Ansprüche.“

Im Gegensatz zu vielen anderen Handwerksbetrieben sind nicht nur alle Lehrstellen, sondern auch alle sonstigen Arbeitsplätze besetzt: „Klar, die ,Nadel im Heuhaufen‘ – den Gesellen, der alles kann –, nehmen wir immer noch, aber wir sind aktuell am Ende der Kapazität.“ Zuletzt stieß Anfang August noch ein junger Geselle hinzu. „Wir sind ein relativ junges Team und können so das Potenzial unserer Altgesellen besser nutzen, indem sie die Jungen einarbeiten“, stellt Katrin Fischer fest.

Wichtig ist ihr, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen: „Ich denke mir oft selbst: Was hätte ich gerne?“ Die Teilnahme am Jobrad-Programm, bei dem Arbeitnehmer mit Unterstützung des Arbeitgebers ein Fahrrad leasen können, ging auf die Nachfrage eines Mitarbeiters zurück. Weiterhin stellt der Malermeisterbetrieb Firmenwagen zur Verfügung und bezahlt die Angestellten übertariflich laut Katrin Fischer. Gut kommt beim Team der Einsatz von Maschinen auf dem neuesten Stand der Technik an: „Wir haben auch 20 Jahre alte Maschinen, die wir reparieren und weiter nutzen, aber die Leute haben Spaß an moderner Technik und ich bemühe mich, dass es immer mehr wird.“

Allerdings sind nicht alle Wünsche umsetzbar: „Die Vier-Tage-Woche sehe ich für uns unrealistisch“, schränkt Katrin Fischer ein, denn „im Malerhandwerk hat man viele Arbeitsschritte und Trocknungszeiten, das geht in anderen Gewerken besser.“

Als wichtigsten Punkt sieht sie jedoch an, dass es ein Familienbetrieb ist, mit familiärem Umgang miteinander – auf Augenhöhe: „Die Hierarchien sind klar, und der Ton auf der Baustelle ist auch mal härter, aber man muss sich abends zusammensetzen und quatschen können.“