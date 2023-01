Keine Langeweile mit der EDV im Sulinger Rathaus

Informatiker

Um die EDV im Sulinger Rathaus und in den Außenstellen kümmern sich Christian Nitt (sitzend) und Uwe Schwerdtfeger.

Sulingen – Seit Montag ist auch die Sulinger Stadtverwaltung ein Teil des Projektes „Open Rathaus“: Das Mittelzentrum gehört zu der vierten Gruppe der Kommunen im Landkreis Diepholz, die im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) vermehrt für Dienstleistungen kein persönliches Erscheinen im Rathaus mehr erfordern.

Dazu zählen unter anderem das Anfordern von Geburts- oder Heiratsurkunden, das Beantragen eines Fischereischeins oder des Wunschkennzeichens für das eigene Auto. Diese und andere Leistungen können nun unter dem Punkt „Online Service“ über die Internetseite der Stadt in Anspruch genommen werden. Verantwortlich dafür sind in der Verwaltung Uwe Schwerdtfeger und Christian Nitt.

„Wir haben das bewusst nach hinten geschoben, weil wir mit der Einführung des neuen Finanzsystems, der Einführung des Dokumentenmanagements und der neuen Telefonanlage schon drei andere Großprojekte hatten“, erklärt Schwerdtfeger. Gerade bei komplexer Software könne es drei bis vier Jahre dauern, bis die Kolleginnen und Kollegen „da richtig drin sind“.

Mit der Telefonanlage sei man einer Forderung aus der Politik gefolgt, dass möglichst alle Einrichtungen der Stadt unter einem Telefonanschluss erreichbar sein sollen – der 88, gefolgt von einer dreistelligen Durchwahl. Während das im Rathaus bereits umgesetzt ist, folgen die Außenstellen nach und nach. Man verbinde das mit ohnehin anstehenden Arbeiten, etwa Baumaßnahmen in der Kindertagesstätte „Sule-Racker“ oder bei Ersatz von defekten Geräten, erläutert Nitt. „Das Ziel ist, ein, zwei Außenstellen pro Jahr umzurüsten.“ Generell sei die Zusammenarbeit mit der Politik, der Verwaltungsleitung und den Außenstellen gut.

Langweilig wird den beiden ohnehin nicht, denn in den kommenden Jahren stehen einige große Aktualisierungen von Softwareprodukten an. „Das sind Systeme, die permanent im Hintergrund arbeiten, das können wir nicht im laufenden Betrieb ändern“, sagt Schwerdtfeger. Es sei aber ein laufender Prozess, ergänzt Nitt, und die nötige Hardware habe man bereits im vergangenen Jahr beschafft. Hinzu kämen andere Aufgaben, die nicht eingeplant gewesen seien, etwa, indem der Landkreis unterstützt werde. So befasse sich der infolge des Krieges in der Ukraine verstärkt mit dem Katastrophenschutz. Das sei zwar Aufgabe des Landkreises, aber auch die Feuerwehren seien betroffen, und für die sei die Stadt zuständig, erläutert Christian Nitt.

Ist die Stadt denn im Zuge des Krieges bereits auf elektronischem Wege angegriffen worden, wie etwa jüngst die Stadt Potsdam? Bislang habe es noch keine Angriffe gegeben, versichert Nitt. „Wir haben aber auch kaum etwas nach außen offen“, fügt Schwerdtfeger hinzu. Allerdings: „Die Frage ist nicht ob, sondern wann ein Angriff kommt – komplett verhindern geht nicht“, stellt sein Kollege klar. Man könne nur versuchen, die Hürde so hoch wie möglich zu legen.

Für die Benutzer sei das manchmal etwas schwierig, räumt Schwerdtfeger ein, beispielsweise, wenn Wert auf sichere Passwörter gelegt wird. Passwörter, die den Anforderungen nicht genügen, können gar nicht erst ausgewählt werden, stellt Nitt fest, denn: „Wenn der Schlüssel erst einmal im Schloss steckt, nützt das beste Schloss nichts mehr.“

Und solche Schlösser gibt es reichlich: In die Verantwortung der beiden Fachmänner fallen immerhin rund 150 Computer und Laptops, dazu etwa 20 mobile Geräte wie Tablets und Smartphones sowie 13 Server-Systeme – alles verteilt auf zwölf Standorte. „Es gibt jeden Tag etwas Neues, man tritt nicht auf der Stelle“, bekräftigt Nitt. Der 45-jährige Sulinger ist seit einem Jahr im Rathaus tätig. Immerhin seit 2016 kümmert sich Schwerdtfeger um die Technik, und der 56-Jährige findet: „Die Vielfältigkeit ist das Spannendste.“