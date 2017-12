Kein Shopping am 7. Januar

Sulingen - „Die Stadt Sulingen wird uns den verkaufsoffenen Sonntag am 7. Januar 2018 nicht genehmigen.“ Das teilte Philipp Leymann, Vorsitzender der Initiative Sulingen, nach einem Gespräch mit Nicole Kossinna vom Fachbereich Bauen, Ordnung und Verkehr und Wirtschaftsförderer Martin Koenen am Montagvormittag im Rathaus mit. „Diese Entscheidung ist aus Sicht der ,Initiative‘ nachvollziehbar – wir halten sie nicht für richtig. Aber wir können sie verstehen.“

Hintergrund sind die Bemühungen von Verdi, verkaufsoffene Sonntage, die aus Sicht der Dienstleistungsgewerkschaft nicht den rechtlichen Vorgaben entsprechen, zu verhindern – dies hat sie andernorts teilweise gerichtlich, auch im Wege von Eilverfahren, erreicht. Ein Schicksal, das laut Philipp Leymann fast auch den verkaufsoffenen Sonntag in Sulingen am 12. November ereilt hätte, allerdings habe sich Verdi erst am Freitag zuvor mit der Stadtverwaltung in Verbindung gesetzt. Die Gewerkschaft führt an, dass nach Artikel 140 des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 139 der Weimarer Reichsverfassung ein besonderer Schutz für den Sonntag besteht. Sonn- und Feiertage sind als Tage der Arbeitsruhe zur Regel zu erheben und Ausnahmen nur bei einem dem Sonntagsschutz gerecht werdenden Sachgrund zuzulassen. „Laut Verdi muss es an dem Tag insbesondere eine Veranstaltung geben, die von sich aus schon mehr Menschen anzieht, als die Öffnung der Geschäfte“, formuliert es Philipp Leymann. „Die Stadt hat bemängelt, dass es diesbezüglich nicht genug Engagement seitens der Wirtschaftsförderung und der ,Initiative‘ gab.“

Für den 7. Januar sah die Planung neben dem letzten Öffnungstag des Sulinger Adventsmarktes – an dem die Stadt trotz Absage des verkaufsoffenen Sonntags festhält – die Veranstaltung „Klingendes Sulingen – Das Chorfestival zum neuen Jahr“ in der Innenstadt vor, mit Auftritten Sulinger Chöre an drei Standorten. „Wir hätten die Öffnung der Geschäfte am 7. Januar gerne gehabt – aber es geht auch um Planungssicherheit für unsere Mitgliedsbetriebe und die Kunden: Besser so, als drei Tage vorher die ,rote Karte‘ zu bekommen“, stellt Philipp Leymann fest.

Der Vorsitzende der Initiative Sulingen kündigt an: „Wir werden für unsere verkaufsoffenen Sonntage kämpfen.“ Unter anderem hoffe man auf politische Unterstützung, habe sich an den Landtagsabgeordneten Marcel Scharrelmann gewandt. Der signalisierte bereits, die Forderung nach vier verkaufsoffenen Sonntagen zu unterstützen: „Insbesondere aufgrund des Wettbewerbsdrucks durch den Online-Handel benötigt der stationäre Einzelhandel die Möglichkeit, mit verkaufsoffenen Sonntagen die Menschen in der Region in die Geschäfte zu locken“, heißt es in der Antwort Scharrelmanns auf die Anfrage der „Initiative“. Die Konzepte für die drei weiteren 2018 geplanten verkaufsoffenen Sonntage waren bereits erweitert worden: Am 25. März ist, neben dem Frühlingsfest, eine „Meile des Ehrenamts“ angedacht, die Vereinen und Verbänden die Möglichkeit bietet, ihre Aktivitäten vorzustellen, am 30. September, neben dem Herbstfest, eine Fahrrad-Rallye und die durch den VCD organisierten Zug-Sonderfahrten sowie am 30. Dezember, neben dem „Lichterfest“, das im November Premiere hatte, eine Geschenkeversteigerung sowie Stadtführungen durch die Sulinger Gästeführerinnen. Die Gründung einer Arbeitsgruppe, die sich mit der Programmgestaltung zu den verkaufsoffenen Sonntagen befasst, hatte der Vorstand der „Initiative“ im Oktober angekündigt. Sie ist noch nicht erfolgt, räumt Leymann ein, „aber offensichtlich ist das Thema brennender denn je.“ Für Anfang Januar ist ein Gesprächstermin mit Vertretern von Verdi und der Stadt Sulingen vereinbart, an dem neben dem Vorsitzenden weitere Mitglieder der Initiative Sulingen teilnehmen. Philipp Leymann: „Es geht nicht um Konfrontation. Wir wollen genauer ausloten, welche Rahmenbedingungen wir erfüllen müssen.“ - ab