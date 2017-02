Kater Toms Tod – Fahrerflucht

Sulingen - Von Anke Seidel. „Wer hat unseren Tom gesehen?“ Such-Anzeigen nach Katzen oder Katern gehören zum Alltag. Doch die von Sabine Westermann bei Facebook klingt verzweifelt: „Meine Kleine weint sich die Augen aus“, schreibt die 39-Jährige über ihre dreijährige Tochter Mia Sophie.

„Sie waren ein Herz und eine Seele“, sagt die Sulingerin über ihre Tochter und den rotgetigerten Kater. Doch Toms Geschichte hat kein Happy-End: Er ist Opfer eines Verkehrsunfalls. Obwohl er blutend am Straßenrand liegt, flüchtet der Unfallfahrer. Doch Tom lebt noch.

Das kann Sabine Westermann nicht wissen, als sie am Abend des 13. Februar ihre Suchanfrage bei Facebook tippt. „Er ist mittags raus und kam nicht wieder“, blickt sie zurück. „Ich bin die halbe Nacht wach gewesen. War mit dem Futtertopf draußen, habe gesucht und gerufen...“ Doch Tom bleibt verschwunden. In der Hoffnung, dass der kräftige, rund neun Monate alte Kater morgens wieder vor der Tür steht, geht sie schließlich ins Bett.

Am nächsten Morgen ist Tom immer noch nicht da. Aber seine Besitzerin findet eine wichtige Facebook-Nachricht. Denn unter allen mutmachenden Kommentaren von mitfühlenden Tierfreunden („Hoffentlich ist er bald wieder da“) blinkt die Information der Mitarbeiterin in einer Tierarztpraxis: Ein Mann habe einen schwer verletzten Kater gebracht, auf den ihre Beschreibung passt. Er habe ihn am Straßenrand gefunden, erfährt Sabine Westermann.

„Der Unfallfahrer war es nicht“, weiß sie heute. Das hat der Finder der behandelnden Tierärztin glaubhaft versichert. Die Veterinärin legt den Kater an den Tropf, verabreicht ihm Spritzen. Doch das Tier ist nicht mehr zu retten. „Der Kopf war ganz schief und eine Pfote blutig“, sagt Sabine Westermann. Sofort nach der Facebook-Nachricht ist sie in die Praxis gefahren – und fragt sich heute, wie lange ihr Kater blutend und möglicherweise voller Schmerzen an der Sulinger Südstraße gelegen hat.

„Da ist Tempo 30. Da leben auch Kinder“, sagt die Sulingerin – und vermutet aufgrund der Verletzungen ihres Katers, dass der Autofahrer deutlich schneller gefahren ist. Sie will wissen, wer es war – welcher Mensch es fertigbringt, ein leidendes Tier zu ignorieren. Deshalb hofft sie auf Zeugen. Sie können sich unter Tel. 0 42 42 / 58 340 melden. Alle Hinweise werden an die Sulingerin weitergeleitet. „Tom war ein ganz besonderer Kater“, sagt sie. Er sei nach seiner Geburt als „Findeltier“ von ihrer damaligen Katze Bisy aufgezogen worden, sagt die Sulingerin. „Später haben die beiden sich nicht mehr verstanden. Es gab ständig Zoff.“ Deshalb habe sie sich schweren Herzens entschlossen, Bisy in eine andere Familie zu vermitteln – weil Tom und ihre Tochter so gut miteinander auskamen.

Ob es einen neuen Stubentiger im Hause Westermann geben wird, hängt von der Katze einer Bekannten ab: Bewusst habe man sie kürzlich mit Tom verpaart. „Wenn es Nachwuchs gibt, werden wir ein Kleines davon nehmen.“