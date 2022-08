Karussell fahren zu Metal-Klängen beim „Reload“ in Sulingen

Von: Harald Bartels

Noch lässt sich nur erahnen, wie in wenigen Tagen das „Battlefield“ aussehen wird. © Bartels

Sulingen – Statt Gitarrenriffs und Schlagzeugbeats sind das Brummen der Gabelstapler, das Scheppern der Bauzäune beim Aufstellen und das Surren der Akkuschrauber zu hören: Der Aufbau für das Reload Festival vom 18. bis 20. August ist in vollem Gang.

Bereits seit Beginn der Woche ist eine Vielzahl an Helfern auf dem Gelände aktiv. Meter um Meter an Leitungen sind schon verlegt, Zäune grenzen die einzelnen Bereiche ab und auch verschiedene Zelte sind aufgestellt. Was noch nicht zu sehen ist, sind die Veränderungen, die sich die Macher für die Gestaltung überlegt haben. „Die größte Veränderung ist der Vorplatz“, sagt André Jürgens, Geschäftsführer der Reload Event GmbH. Dieser Bereich, für dessen Besuch kein Ticket erforderlich sein wird, sei „das liebste Kind der Sulinger, und deswegen feiern wir das auch außerordentlich groß.“ Die – buchstäblich – größte Neuerung ist die Open-Air-Bühne hier, die sogenannte „Plaza-Stage“. Sie ersetzt die bisherige Bühne im Festzelt und bietet am Donnerstag, 18. August, Programm ab 14.05 Uhr.

Mit dem bisherigen Zelt sei man schon 2019 an die Grenzen der Auslastung gekommen, und im Zuge der Pandemie sei auch nie richtig klar geworden, „was mit Veranstaltungen in geschlossenen Räumen wird.“ Weil man aber langfristig planen müsse, habe man sich für die Open-Air-Bühne entschieden: „Das ist das Sicherste.“

Freut sich trotz aller Unwägbarkeiten auf das Festival: „Reload“-Chef André Jürgens. © Bartels

Das gewohnte Zelt bleibt aber, wechselt nur auf die andere Seite des Vorplatzes. Dort wird es weiterhin das Frühstück für die Besucher sowie die After Show Party geben. Insgesamt werde der Vorplatz aber attraktiver, kündigt Jürgens an, nennt als Highlight ein Kettenkarussell, das dank der Unterstützung eines Sponsors gebucht werden konnte.

Anders als bisher werde auch das „Infield“, der nur für Ticketinhaber zugängliche Bereich, gestaltet. Hier wird es unter anderem eine dritte Bühne geben, die „Break Stage“. Auf ihr treten am Freitag, 19. August, „Kiez Live“ und am Samstag, 20. August, „Superstarfuckers“ auf, um die Umbaupausen auf der Hauptbühne zu überbrücken. „Wir haben das komplette Konzept auf den Kopf gestellt“, formuliert es Jürgens, „mehr Wohlfühlcharakter, mehr fürs Auge.“ Der Gedanke dahinter sei, dass das Event stärker im Mittelpunkt steht und die Veranstaltung weniger abhängig davon ist, dass bestimmte Bands auftreten. „Wir sind selbst gespannt, ob die Rechnung aufgeht.“

Einige Veränderungen gibt es in diesem Jahr auf dem „Reload“-Veranstaltungsgelände. © Reload Event GmbH

Überhaupt sei das Festival diesmal mit vielen Unsicherheiten verbunden: „Wir wissen bis heute nicht, ob alles pünktlich kommt“, stellt Jürgens fest. Das große Problem sei die Knappheit auf dem Markt – alles werde in diesem Jahr nachgeholt, aber das Material für große Events sei deswegen nicht plötzlich doppelt vorhanden. Deswegen seien Aufschläge von 100 Prozent bei den Preisen nicht ungewöhnlich. „Spaß ist anders. Aber unser Motto ist in diesem Jahr: Augen zu und durch.“ Man rechne mit ähnlichen Zahlen wie 2019 (Anmerkung der Redaktion: mehr als 12 000 Besucher), „wir hätten gerne mehr gehabt, aber angesichts der Umstände ist das schon ein Erfolg.“ Gewachsen sei die Zahl der ehrenamtlichen Helfer, auf über 400, das sei sehr schön.

Persönlich freue er sich am meisten, wenn alles reibungslos über die Bühne geht. Bei der Musik gebe es für ihn drei Highlights: Ganz klar sei das zum einen der Auftritt von „Life of Agony“, denn mit dieser Band sei er aufgewachsen. Des Weiteren das Gastspiel von „Lamb of God“: Die hätten bereits 2007 beim „Reload“ gespielt, und inzwischen seien sie in Amerika ein ganz großer Name, aber nur ganz selten in Europa vertreten. Schließlich sei man sehr froh, dass die Verpflichtung von „Jinjer“ aus der Ukraine geklappt habe. Die Gruppe sei 2019 schon dabei gewesen und habe so viele Menschen begeistert, dass sie unbedingt wieder verpflichtet werden sollte. Das sei nun aufgrund des Krieges viel schwieriger geworden: Die Sängerin lebe zwar seit Jahren in den USA, aber die drei Musiker seien in die Verteidigung ihrer Heimat involviert und nun quasi als „Botschafter“ ihres Landes hier. „Beim Festival soll es darum gehen, friedlich miteinander zu feiern“, betont Jürgens, „aber ,Jinjer‘ bezieht klar Stellung zum Krieg und zu Putin, und wir geben ihnen gerne eine Plattform.“