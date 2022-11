Kantoreien und Orchester lassen in Sulingen Bachkantaten erklingen

Drei Bachkantaten führen die Kantoreien Sulingen und Bückeburg mit dem Orchester „L’Arco“ am Sonntag in der Sankt-Nicolai-Kirche auf. © Ev.-luth. Kirchengemeinde Sulingen

Sulingen – Zu einem festlichen Chorkonzert mit Orchesterbegleitung bitten für Sonntag, 4. Dezember, die Kantoreien Sulingen und Bückeburg mit vier Gesangssolisten und dem Barockorchester „L’Arco“ aus Hannover in die Sankt-Nicolai-Kirche in Sulingen. Die Gesamtleitung liegt in Händen von Kreiskantor Kai Kupschus aus Sulingen und des Bückeburger Kantors Siebelt Meier.

Auf dem Programm stehen drei Kantaten zur Advents- und Weihnachtszeit von Johann Sebastian Bach. Eher selten aufgeführt werden laut Kupschus die Kantate „Nun komm, der Heiden Heiland“, BWV 61, aus dem Jahr 1714 sowie die ebenfalls in Weimar entstandene Kantate „Christen, ätzet diesen Tag“, BWV 63. Dieses Werk werde in ungewöhnlich großer Orchesterbesetzung aufgeführt, die Streicher des renommierten Barockorchesters würden ergänzt um vier Trompeten, drei Oboen und Pauken: „Die Kantate hat dadurch einen festlichen Charakter.“ Zum Schluss erklingt die erste Kantate aus dem Weihnachtsoratorium, BWV 248/1, mit dem berühmten Eingangschor „Jauchzet, frohlocket!“.

Das Programm führen die Akteure am Vortag in Bückeburg auf, bevor mit dem Konzert in Sulingen (17 Uhr, Einlass ab 16.15 Uhr) am Sonntag in Sulingen eine fast drei Jahre währende Arbeit endet: Im Januar 2020 habe man mit den Vorbereitungen begonnen. Eintrittskarten zum Preis von 20 Euro / 15 Euro, ermäßigt 15 Euro / zehn Euro, sind erhältlich im Gemeindebüro sowie an der Abendkasse. Das Konzert wird gefördert vom Landschaftsverband Weser-Hunte.