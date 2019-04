Kameradschaftsbund zählt inzwischen über 100 Mitglieder

Sulingen – Die Alterskameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Sulingen melden Veränderungen auf der Kommandobrücke. Neuer stellvertretender Kameradschaftsältester ist demnach Wolfgang Mohrmann. Mohrmann tritt die Nachfolge von Siegfried Runge an. Runge hatte bereits vor der Versammlung angekündigt, das Amt nicht weiter ausüben zu wollen. Vorsitzender der Kameradschaft bleibt Helmfried Kesten.

Kesten moderierte die Versammlung in den Räumen des Feuerwehrhauses in Klein Lessen. Er erinnerte an die Veranstaltungen im Berichtszeitraum, unter anderem an den Ausflug nach Otterndorf und den Besuch des Kreiszeltlagers der Jugendfeuerwehren 2018 in Sudwalde. Er thematisierte die Arbeit der Alterskameraden in den Ortsfeuerwehren. Mit Präsenten bedankte er sich bei Silke Küthemeyer, Dieter Thiesing, Wilhelm Hilbers und Fritz Vallan für die Unterstützung.

Zurzeit sind 101 Alterskameraden im Stadtkameradschaftsbund organisiert.

Grußworte sprachen Thomas Nordloh, Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Klein Lessen, und Stadtbrandmeister Heinfried Melloh.