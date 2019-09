Jubiläumsfeierlichkeiten: Bauverein Sulingen lädt langjährige Mieter ein

Kaffeetafel mit Ehrengästen

+ © Kurth-Schumacher Trafen sich zum „Kaffeekränzchen“: Ingrid Lühs (nebenamtlicher Vorstand), Traute und Erich Ripke, Wilfried Wippich, Sigrid Krupinski und Anja Miera (beide Bauverein/Betreuung), Claudia Bock (Bauverein/Fremdverwaltung), Geschäftsführer Detlef Detlefsen, Irmgard Aust, Erika Jackstien und Hans-Georg Vorholt (von links). © Kurth-Schumacher

Sulingen – Irmgard Aust lebt seit 60 Jahren in einer Wohnung des Bauvereins Sulingen. Als eine der langjährigsten Mieter gehörte sie jetzt zu den Ehrengästen an der von Mitarbeitern mit Selbstgebackenem bestückten Kaffeetafel, zu der der Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft in die Wohnanlage „Mittendrin II“ eingeladen hatte.