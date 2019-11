„Kämpferisch und nervenzerfetzend“

100 Jahre Leichtathletik in Sulingen: Knut Teske hält Festvortrag

+ Der Autor und Journalist Knut Teske hielt im Stadttheater die Festrede. Foto: Kurth-Schumacher

Sulingen – Autor und Journalist Knut Teske, Jahrgang 1942 – er war unter anderem Chefreporter der Tageszeitung „Die Welt“ in Berlin, leitete fünf Jahre die Axel-Springer-Journalistenschule – hielt bei der Feier „100 Jahre Leichtathletik in Sulingen“ am Samstag im Sulinger Stadttheater den Festvortrag. Er ließ keinen Zweifel daran, dass er sich mit dem TuS Sulingen und dessen Leichtathletikabteilung eng verbunden fühlt, begrüßte viele der Anwesenden persönlich, erinnerte an Personen aus der „Sulinger Antike“, die wichtig für den Verein waren.