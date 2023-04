Kädings werben für Weißen Ring um Ehrenamtliche aus Sulinger Land

Von: Sylvia Wendt

Jutta und Werner Käding suchen Interessierte, die als Opferhelfer des Weißen Ringes tätig sein möchten. © S. Wendt

Sulinger Land – „Wir sind da, wenn die Vorsorge, wenn die Prävention nicht geklappt hat“, sagt Werner Käding. Käding, Ehefrau Jutta und alle anderen ehrenamtlichen Mitarbeiter des Weißen Ringes helfen Opfern. Ihre Motivation ist genau das: Sie wollen helfen. Jutta und Werner Käding suchen weitere Interessierte, besonders aus dem Sulinger Land, um das Netz der ehrenamtlichen Opferhelfer zu vergrößern.

Bedarf ist da: „Wir haben in diesem Jahr bereits 39 neue Fälle dazubekommen. Und es ist erst Mitte April“, lautet die erschreckende Bilanz. Der Landkreis Diepholz ist ländlich strukturiert im Süden. Eine heile Welt? Mitnichten – auch sie ist voller Täter, einer großen Bandbreite an ganz unterschiedlichen Taten. Und damit gibt es auch zahlreiche Opfer.

Jutta und Werner Käding sprechen aus Erfahrung: Sie haben vor 20 Jahren beim Weißen Ring angefangen, nachdem ihr Sohn Alexander vor jetzt 23 Jahren ermordet wurde. „Das Justizgebaren damals hat uns den Entschluss fassen lassen, uns beim Weißen Ring zu engagieren. Wir wollten helfen. Damit Opfer von Straftaten nicht auch Opfer der Justiz werden.“ Ämter seien nicht mildtätig, das Ehepaar Käding kritisiert das „wenig menschliche Vorgehen“ von Behörden, in denen nur Fallzahlen entscheiden würden.

Dass Opfer als Helfer im Weißen Ring aktiv werden – das ist eher nicht die Regel, aber auch keine große Ausnahme. Käding erklärt, dass Opfer einer besonderen Prüfung bedürfen, denn: „Sie müssen traumafrei sein.“ Gefestigt im Bemühen, dass das Leben für sie weitergeht. Aber natürlich dürfen da immer Erinnerungen bleiben, vorzugsweise an die schönen Momente.

Der Weiße Ring unterhält bundesweit 400 Außenstellen, eine davon im Landkreis Diepholz. Die Betreuung von Kriminalitätsopfern ist die Hauptaufgabe: „Wir stehen an der Seite der Opfer. Wir begleiten sie – zu Gerichtsterminen, zur Polizei, zu Behörden.“ Jutta und Werner Käding betonen: „Nein, wir sind keine Juristen, keine Psychologen – aber wir kennen Juristen und Psychologen, vermitteln gezielt weiter.“

Ehrenamtliche Opferhelfer beim Weißen Ring – sie sind gesucht. Jutta und Werner Käding stehen dabei vor genau denselben Problemen, wie andere Vereine und Organisationen auch: Sie finden kaum Menschen, die sich dauerhaft engagieren möchten.

Die Eingangsqualifikationen: „Man muss einfühlsam sein, ein offenes Ohr haben und Geduld. Das Opfer bestimmt das Tempo“, sagt Käding. Im einen Fall reicht ein Treffen, in anderen eben nicht. Empathisch sein, aber auch Distanz wahren: „Man kann nicht allen Menschen helfen“, weiß das Ehepaar Käding. Das geht zu Treffen mit Opfern grundsätzlich zu zweit, alle Opferhelfer sind als Duo unterwegs, zur Absicherung, zur gegenseitigen Unterstützung. Letztlich bietet es Opfern auch eine Sicherheit. Und: Die Treffen sind nie zeitlich begrenzt.

Neue Interessenten begleiten versierte Opferhelfer, zunächst. So können sie feststellen, ob diese Aufgabe überhaupt passt, ob sie den Fällen, den Informationen, den Schicksalen gewachsen sind. Der Weiße Ring bietet seinen Opferhelfern regelmäßige Schulungen an, ebenso die Option der Supervision. Eine Form von Supervision sind auch die monatlichen Gruppentreffen der Opferhelfer, in denen sie einen geschützten Raum haben, um aus den Fällen zu erzählen. Die aktiven Opferhelfer kommen aus ganz unterschiedlichen Lebenssituationen, ganz unterschiedlichen Berufen. Jutta und Werner Käding kommen gerne zu Treffen, informieren bei Zusammenkünften über ihre Arbeit. Sie hoffen, dass sich Menschen finden, die sich engagieren mögen vor Ort. Gezielt gesucht werden Ansprechpartner im Sulinger Land, letztlich aber ist der Wohnort egal: Jutta und Werner Käding allein haben rund 100 Fälle im Durchschnitt pro Jahr, derzeit stemmen sie 115 aktive Fälle, darunter die 39 neuen Fälle aus diesem Jahr.

Weitere Opfer dürfen sich dennoch sehr gerne melden: Neben der menschlichen Begleitung bietet der Weiße Ring Hilfe, sollte das Opfer durch eine Straftat in finanzielle Notlage geraten sein. „Wir übernehmen die Anwaltskosten, wenn es darum geht, Opferschutzrechte im Strafverfahren zu wahren und Ansprüche nach den Vorschriften des Sozialen Opferentschädigungsrechts durchzusetzen“, lautet eine weitere Aufgabe. In der aktuellem Werbekampagne des Bundesverbandes engagieren sich Schauspielerin Katy Karrenbauer, TV-Anwalt Ingo Lenßen und Moderatorin Marlene Lufen für den Weißen Ring, machen aufmerksam auf die Arbeit des Vereins, der natürlich auch Opfern sexualisierter Gewalt und sexueller Übergriffe zur Seite steht.

Kontakt Werner Käding, Tel. 01 51 /55 16 47 43 E-Mail: diepholz@mail.weisser-ring.de Homepage: www.weisser-ring.de