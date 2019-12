Junge Zuschauer von Beginn an eingebunden

„Theater Lichtermeer“ zeigt Klassiker für Kinder als Mix aus Tanz, Gesang und Schauspiel

+ Zusammen mit seinen besten Freunden, Lukas und Emma, begibt sich Jim auf große Reise. Foto: Kurth-Schumacher

Sulingen – Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer sind „Kult“. Der Autor und Produzent Christian Berg und der Musiker Konstantin Wecker haben die gleichnamige Geschichte des Schriftstellers Michael Ende aus dem Jahr 1960 für die Bühne adaptiert. Am Sonntag präsentierte das „Theater Lichtermeer“ das Musical in Sulingen – ein Angebot des Kulturvereins an die junge Generation.