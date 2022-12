Jugendhilfe in Sulingen: Aus „Stephansstift“ wird „Venito“

Von: Harald Bartels

Teilen

Neben dem Aushang, der am Eingang der Räume im SUN-Park auf den neuen Namen hinweist: Regionalleiter Martin Stricker. © Bartels

Sulingen – Der Name „Stephansstift – Evangelische Jugendhilfe“ ist Geschichte: Seit wenigen Monaten firmiert die Einrichtung unter der Bezeichnung „Venito – Diakonische Gesellschaft für Kinder, Jugendliche und Familien“.

Das „Stephansstift“ habe bereits seit Längerem der Dachstiftung Diakonie angehört, wie auch verschiedene andere Jugendhilfegesellschaften, erläutert Regionalleiter Martin Stricker. Diese Gesellschaften – neben dem „Stephansstift“ auch die „Stephansstift Kindertagesstätten und Familienzentren“ mit Sitz in Hannover und die „Diakonische Jugend- und Familienhilfe Kästorf“ – seien nun in einer Gesellschaft zusammengeschlossen worden. In einer Pressemitteilung dazu wird Carola Hahne, eine der beiden Geschäftsführerinnen von „Venito“ zitiert: „Die Vision von ,Venito‘ ist, soziale Räume zu schaffen – unabhängig von einzelnen Standorten. Wir sehen mit einer breiten Aufstellung die Chance, Kinder- und Jugendhilfe in ihrer Gesamtheit zu betrachten.“ Durch die Arbeit sowohl in Kitas als auch in Schulen ergäben sich viele Möglichkeiten, gute niedrigschwellige Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien weiterzuentwickeln.

„Für uns ist das eine reine Umbenennung“, sagt Martin Stricker, denn man leiste schon seit 15 Jahren Sozialraumarbeit im Landkreis Diepholz und sei nicht an eine stationäre Einrichtung gebunden. Dennoch müsse man sich an den Namen erst gewöhnen – immer wieder komme es vor, dass man sich am Telefon noch mit „Stephansstift“ melde. „Von jungen Leuten erhalten wir aber die Resonanz, dass sie ,Venito‘ gut finden.“

Der Name leite sich her vom lateinischen Begriff für „kommt schon“ – „das passt dazu, dass zu uns Menschen kommen, die Hilfe benötigen“, findet Stricker. Gefunden worden sei der Name in einem Wettbewerb unter Mitarbeitenden und Jugendlichen. „Er fordert zum Mitmachen auf und man kann ihn sich leicht merken“, heißt es dazu in der Pressemitteilung.

Bei dem Zusammenschluss gehe es darum, gegenseitig mehr von den Kompetenzen zu profitieren, denn die Dachstiftung sei mit rund 4 000 Mitarbeitenden in Niedersachsen und Sachen-Anhalt tätig. „Venito“ alleine verfüge über 1 100 Mitarbeitende an 17 Standorten mit acht Kindertagesstätten beziehungsweise Familienzentren, 770 stationären und teilstationären Plätzen in ganz Niedersachsen, 100 Wohnungen zur Verselbstständigung junger Menschen, 60 Wohngruppen und 20 Tagesgruppen. „In anderen Regionen sind auch schon Kinderbetreuungsangebote hinzugekommen“, berichtet der Regionalleiter – hier werde man, bei entsprechendem Bedarf, auch darüber nachdenken. „Wir sind schon sehr flexibel im Sozialraum Sulinger Land und haben vernetzte Angebote, etwa mit den Schulen.“ Durch die Inklusion werde sich auch die Jugendhilfe künftig noch mehr öffnen, zudem gebe es noch Bedarf, vor Ort zusammen mit den Fachdiensten die Umsetzung des neuen Kinderschutzgesetzes zu entwickeln: „Es ist eine sehr spannende Zeit!“