Jugendfeuerwehr Groß Lessen: Wechsel an der Spitze nach 20 Jahren

Von: Harald Bartels

Mit einem Geschenk verabschiedeten sich die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Groß Lessen von ihrem bisherigen Jugendfeuerwehrwart Christian Schulz (links). © Jugendfeuerwehr Groß Lessen

Groß Lessen – Christian Schulz zieht sich zurück: Nach 20 Jahren im Amt als Jugendfeuerwehrwart der Jugendfeuerwehr Groß Lessen stellte er sich bei der Jahreshauptversammlung nicht erneut zur Wahl. Die Verantwortung an der Spitze übernimmt nun die bisherige stellvertretende Jugendfeuerwehrwartin Laura Mohrmann.

„20 Jahre sind genug“, findet Schulz, „jetzt ist es Zeit für frischen Wind.“ Ganz verlässt er die Jugendfeuerwehr ja auch nicht, sondern bleibt ihr als Betreuer erhalten: „Ich unterstütze sie weiter, wenn ich kann und darf.“

Für seine Entscheidung hätten auch Zeitgründe eine Rolle gespielt, denn seit 2021 ist er Ortsbürgermeister von Groß Lessen, zudem unterstützt er als stellvertretender Ortsbrandmeister seit 2018 Ortsbrandmeister Willi Mohrlüder und seit 2016 bekleidet er das Amt des stellvertretendes Sulinger Stadtjugendfeuerwehrwartes.

Neugewählte und ausgeschiedene Funktionsträger: Christian Schulz, Maike Ostermann, Milo Garn, Sandra Garn, Anik Fischer, Hansel Weber, Corinna Weber, Levke Ostermann, Lars Siemering, Leni Fischer, Mathis Nuttelmann, Nadine Wortmann, Laura Mohrmann, Stina Kruse und Luca Voller (von links). © Jugendfeuerwehr Groß Lessen

Zur Jugendfeuerwehr sei er 1994 als Elfjähriger gekommen, erinnert sich Schulz – „aus eigenem Interesse“, angeregt durch seinen Großvater, der in der Ortsfeuerwehr Schweringhausen aktiv war. Im Jahr 2002 wurde er dann Betreuer in der Jugendfeuerwehr. Ein Jahr später habe ihn der damalige Ortsbrandmeister Gerhard Fischer gefragt, ob er nicht die Leitung übernehmen wolle: „Da musste ich nicht lange überlegen.“

Warum hat er sein Amt zwei Jahrzehnte lang ausgeübt? „Weil es Spaß macht“, lautet die umgehend gegebene Antwort. Der Reiz liege vor allem darin, die Jugendlichen zu begleiten und weiterzuentwickeln, auch menschlich, denn „wie man mit ihnen umgeht in der Jugendfeuerwehr, hat Einfluss. Das ist quasi ein Teil der Erziehung.“

Bezogen auf die Aktivitäten sei das Kreiszeltlager sicherlich der Höhepunkt des Jahres für alle, ob Jugendliche oder Betreuer. Aber die Jugendfeuerwehr sei grundsätzlich sehr abwechslungsreich mit Feuerwehrtechnik, Sport und den Vorbereitungen auf den „Bunten Abend“ (in diesem Jahr am 17. und 18. März im Gasthaus Husmann). „Wir haben mit vielen Veranstaltungen das Dorfleben bereichert.“

In den 20 Jahren seien etwa 60 Prozent der Jugendlichen in den aktiven Dienst gewechselt, blickt Schulz zurück. Besonders in Erinnerung geblieben seien aber die Ausrichtung des Kreiszeltlagers in Groß Lessen 2011, das erste Stadtzeltlager im vergangenen Jahr in Groß Lessen als Ersatz für das Kreiszeltlager oder die Maislabyrinthe in den Jahren 2003 bis 2006 mit 2 000 bis 4 000 Besuchern. Als Erfolge zählt er die Lagersiege 2006 in Henstedt, 2007 in Kirchdorf und 2012 in Brinkum auf. Mit Ausnahme von 2019 sei man immer in den „Top Ten“ gewesen. Zudem habe man häufig Bezirks- und Landeswettbewerbe erreicht, zuletzt 2022 den siebten Platz beim Landeswettbewerb in Emden belegt.

In seiner Amtszeit habe es immer eine gute Zusammenarbeit gegeben mit den Jugendlichen, den Eltern, den Betreuern, der Feuerwehr, der Stadt und der Verwaltung. „Sonst macht man es nicht so lange, wenn die Zusammenarbeit nicht passt“, betont Schulz. Auch bei den Veranstaltungen habe es ein gutes Miteinander gegeben: „Es standen immer alle hinter einem.“ Auch auf Kreisebene habe immer eine gute Stimmung geherrscht.

Die größte Veränderung in seiner Amtszeit sei, dass das Angebot an Freizeitaktivitäten vielfältiger geworden sei: „Man muss sich mehr um die Jugendlichen kümmern, damit sie das Interesse an der Jugendfeuerwehr nicht verlieren.“ Wegen des Ganztagsunterrichts hätten sie weniger Zeit und vielleicht auch andere Prioritäten. Mittlerweile müsse man Eltern auch überzeugen, ihre Kinder zur Jugendfeuerwehr zu schicken. Wenn der Nachwuchs aber erst einmal dabei sei, hätten sie auch Verständnis für die vielen Dienste, denn: „Die Kinder kommen nie gelangweilt nach Hause.“

Seinen Nachfolgern wünscht Schulz, dass sie eigene Ideen einbringen und sich nicht von anderen beeinflussen lassen – und „dass sie es mindestens genauso lange machen wie ich und dabei Spaß haben“, lacht er.

Wahlen und Abschiede bei der Jugendfeuerwehr Als Nachfolgerin von Jugendfeuerwehrwart Christian Schulz wählten die Mitglieder seine bisherige Stellvertreterin Laura Mohrmann. Zum neuen Stellvertreter neben Nadine Wortmann wurde Luca Voller gewählt. Als Betreuer verlassen Lars Siemering und Mathis Nuttelmann die Jugendfeuerwehr. Ebenfalls ausscheiden müssen mit Erreichen der Altersgrenze Anik Fischer, Stina Kruse und Joel Weber – „drei absolut aktive und erfolgreiche Jugendliche“, wie Schulz lobte. Stina Kruse ist bereits in die Ortsfeuerwehr Rathlosen eingetreten, Joel Weber Weber wechselte in die aktive Wehr in Groß Lessen und verstärkt das Betreuerteam der Jugendfeuerwehr. Aufgrund dieser Wechsel mussten drei weitere Ämter neu besetzt werden: Für Anik Fischer wurde Leni Fischer zur neuen Kassenwartin gewählt. Auf die bisherigen Jugendsprecher Stina Kruse und Joel Weber folgen Levke Ostermann und Milo Garn. Ebenfalls neu zu besetzen waren Funktionen der Elternvertreter: Neu im Amt für Corinna und Hansel Weber sind Sandra Garn und Maike Ostermann. Alle Wahlen erfolgten einstimmig.