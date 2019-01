Jozz-Konzerte: Es wird bereits am 12. Januar laut

+ Die Band „Cholane“ reist aus Hannover nach Sulingen.

Sulingen – Geplant war es erst für Samstag, 26. Januar – doch das erste JoZZ-Konzert des Jahres 2019 findet bereits am Samstag, 12. Januar, statt. Am 26. Januar wollen die Sulinger die Veranstaltung in der Mensahalle Bruchhausen-Vilsen unterstützen – dann heißt es dort „Turn Up 4 Tolerance“. Eine Schülergruppe möchte ein Zeichen für eine tolerante Gesellschaft setzen. Namhafte Bands würden dazu erwartet. „Die Organisatoren der JoZZ Konzerte entschieden sich, in Absprache mit den teilnehmenden Bands, für eine Terminverlegung“, teilt Volkhard „Raspe“ Schumacher für die Organisatoren der Sulinger Jozz-Konzerte mit. Am Samstag spielen „Jaded“ aus Nienburg, „Cholane“ aus Hannover und „Curious Mind“ (ebenfalls aus Nienburg) in den Räumen an der Galtener Straße. Beginn des Konzertes ist um 21 Uhr (Einlass: 20 Uhr), der Eintritt beträgt fünf Euro.