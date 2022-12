Jost: „Ein Meilenstein ist erreicht“ für die Sulinger Orgel

Von: Harald Bartels

Über den neuen „Meilenstein“ bei der Summe der Spenden freuen sich (von links) Kreiskantor Kai Kupschus sowie Christian Jost und Konrad Leymann aus dem Vorstand des Orgelbauvereins. © Bartels

Sulingen – Sichtlich erfreut aktualisiert Christian Jost, Vorsitzender des Orgelbauvereins Sulingen, schwarz auf weiß den Spendenstand in der Sankt-Nicolai-Kirche: Inzwischen hat die Summe, die für den Bau einer neuen Kirchenorgel zusammengekommen ist, die Marke von 100 000 Euro überschritten – „ein Meilenstein ist erreicht“, stellt er fest.

Ganz genau sind es derzeit 102 848,41 Euro – und damit ist der Verein quasi seiner Zeit voraus: Noch im Juli hatte stellvertretender Vorsitzender Konrad Leymann angekündigt, dass diese Marke bis Jahresende erreicht werden solle (wir berichteten), nun ist sie bereits überschritten. Auf eine neue Prognose zu einem bestimmten Termin mag er sich nicht einlassen: „Mein Ziel ist, zehnmal 10 000 Euro zu erreichen“, sagt er. Dafür wolle er das Gespräch suchen mit potenten Unternehmen und Institutionen. „Und vielleicht gehen wir mit gutem Beispiel voran“, stellt er als Geschäftsführer eines Bauunternehmens in Aussicht.

Das sei in der Tat ein neuer Schritt, erklärt Christian Jost, denn „wir haben bisher noch gar keine Firmen angesprochen, das sind alles Spenden von Privatleuten.“ Nun werde man sich auch verstärkt anderen möglichen Geldgebern zuwenden: Der Kirchenvorstand habe an den Kirchenkreis Grafschaft Diepholz einen Antrag auf Unterstützung gerichtet, und der Orgelbauverein habe sich an Sulingens Bürgermeister Patrick Bade mit einem ähnlichen Gesuch gewandt. „Wir sondieren die Förderlandschaft und gucken, welche Töpfe wir eventuell anzapfen können“, fügt Konrad Leymann hinzu. Das Problem dabei sei allerdings, dass es zumeist nur Zuwendungen gebe für eine Reparatur oder eine Sanierung, nicht für den kompletten Neubau eines Instruments, wie er aufgrund des sehr schlechten Zustands der Sulinger Orgel nötig sei.

Neben den Spenden spielen die Patenschaften für die Orgelpfeifen eine wichtige Rolle bei der Finanzierung. Knapp 40 Paten habe man bislang für die 2 137 Pfeifen gefunden. Die „Preise“ für eine Patenschaft bewegen sich, je nach Größe, zwischen 25 Euro für die kleinsten Pfeifen bis zu 2 500 Euro für die 24 großen Exemplare, die als einzige von außen sichtbar sein werden – für sieben von ihnen haben sich bereits Paten gefunden.

Auf Kosten von insgesamt einer Million Euro für das neue Instrument belaufen sich die Planungen. Preissteigerungen sind angesichts der aktuellen Entwicklungen zu erwarten, aber „der Orgelbauer, den wir beauftragen wollen, hat uns versichert, das sie nicht dramatisch ausfallen werden“, betont Kreiskantor Kai Kupschus. Teilweise gingen die Kosten auch bereits wieder zurück, etwa beim Zinn für die Orgelpfeifen, dessen Preis sich zwischenzeitlich bereits vervierfacht hatte.

Das sei zwar eine hohe Summe, räumt Konrad Leymann ein, aber Orgelbau sei ein Traditionshandwerk, und der Orgelbauer Jörg Bente, mit dem man das Projekt verwirklichen will, komme aus dem Raum Hannover – „das Geld bleibt also in der Region, und zufällig ist gerade bei ihm ein gebürtiger Sulinger in der Ausbildung.“

Sein Ziel sei unverändert, bekräftigt Christian Jost: „Zu Weihnachten 2027 möchte ich ,O du fröhliche‘ auf der neuen Orgel hören!“ Angesichts der voraussichtlichen Bauzeit von einem Jahr und den für den Einbau nötigen Monaten blieben damit noch drei Jahre, um das Geld für das Instrument zu sammeln.

Dafür hat der Orgelverein bereits weitere Aktionen in Vorbereitung: So sei für den Anfang des kommenden Jahres ein „Orgelfrühstück“ in Vorbereitung und im Laufe des Jahres werde es wieder Orgelausflüge geben, um sich interessante Instrumente anzusehen. „Der nächste Ausflug führt ins Neustädter Land und ans Steinhuder mehr, wo wir uns Orgelprojekte von Jörg Bente ansehen wollen“, kündigt Kai Kupschus an.