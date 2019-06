„Jetzt will ich auch nicht mehr weg“

„Delme“-Beschäftigter Michael Engelking arbeitet bei Maschinen-Meyer

+ Den Staplerschein hat Michael Engelking schon länger – jetzt nimmt er den „Trecker-Führerschein“ (Klasse L) in Angriff, um den Gabelstapler auch auf dem Außengelände fahren zu dürfen. Foto: Behling

Sulingen – Wie gefällt Michael Engelking seine Arbeit beim Sulinger Unternehmen Maschinen-Meyer? „Hundertprozentig – ich hätte echt nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht.“ Beim Spezialisten für Behälterbau, zu dessen Angebotsspektrum auch Lohnfertigung im Blechbearbeitungsbereich und die Zubehörproduktion für landwirtschaftliche Zugmaschinen gehören, „übernehme ich die Endarbeit an Fässern, drehe also Schrauben rein oder befestige Dichtungsgummis.“ Marco Geis, Vertriebsleiter Lohnfertigung, ergänzt: „Er assistiert Mitarbeitern, wenn ein zweiter Mann gebraucht wird, fährt den Gabelstapler – was so anfällt.“ Klingt nach einem ganz normalen Job, ist aber ein sogenannter Außenarbeitsplatz – und für Michael Engelking ein Schritt Richtung allgemeiner Arbeitsmarkt: Der 35-jährige Familienvater aus Sulingen ist seit 2003 bei den Delme-Werkstätten für Menschen mit Behinderung in Sulingen beschäftigt.