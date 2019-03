„Jetzt müssen Ergebnisse her“

Sulingen – Die Notwendigkeit der Fortschreibung des Einzelhandelsentwicklungskonzeptes der Stadt Sulingen gilt im Stadtrat als unstrittig. Dem Ansinnen der Arbeitsgruppe „Tapetenwechsel“ des Bürgerbeteiligungsprozesses, ein Planungsbüro mit der Erstellung eines Gesamtkonzeptes für die Frei- und Funktionsräume im Bereich der Langen Straße zur Verfügung zu stellen, verweigert zumindest die Mehrheit der Mitglieder der CDU-Fraktion die Gefolgschaft. Am Ende stimmte der Rat mehrheitlich dafür, Mittel in Höhe von knapp 10 000 Euro zur Verfügung zu stellen.

Initiiert hatten die Beratungen zur Modifizierung des Einzelhandelsentwicklungskonzeptes die Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Fortgeschrieben worden war die Konzeption zuletzt im Jahr 2013. Die Notwendigkeit einer weiteren Fortschreibung begründen die Verwaltungsmitarbeiter mit aktuellen An- und Umsiedlungsabsichten des großflächigen Einzelhandels beziehungsweise veränderter Bedarfe der Nahversorgung. Diese seien auf die aktuellen Entwicklungen von Wohnbauflächen zurückzuführen. Die Grundpfeiler des Konzeptes waren 2009 unter Beteiligung der Mitgliedsbetriebe der Initiative Sulingen gesetzt worden; mit dem Ziel, die Kaufkraft im zentralen Versorgungsbereich und damit den Einzelhandel zu fördern.

Bürgermeister Dirk Rauschkolb Donnerstagabend eingangs der Beratungen: „Wir müssen heute feststellen, dass das Konzept eine Art Käseglocke ist, die wir uns übergestülpt haben; die uns zwar schützt, uns in Teilbereichen aber auch in der Entwicklung behindert.“

Bekanntgeworden war zwischenzeitlich das Vorhaben eines Discounters an der Nienburger Straße, die Verkaufsfläche von derzeit 1 300 Quadratmeter auf zukünftig nahezu 1 500 Quadratmeter zu erweitern; darüber hinaus die Anfragen eines Anliegers der Langen Straße, seinen Betrieb in das Gewerbegebiet Ost zu verlagern, sowie die einer Verkaufsstätte für Möbel und Einrichtungsbedarf an der Bassumer Straße, deren Mitarbeiter genauso damit liebäugeln, in den Sulinger Osten umzuziehen.

Die Arbeitsgruppe „Tapetenwechsel“ des Bürgerbeteiligungsprozesses erhofft sich durch das Mitwirken der Mitarbeiter eines Planungsbüros Hilfestellungen bei der Bündelung der bisher entwickelten Ideen sowie einer ganzheitlichen Betrachtung, die am Ende zu einer Attraktivitätssteigerung der Sulinger Langen Straße führen sollen. Dirk Rauschkolb: „Wichtig ist uns, dass andere konzeptionelle Planungen mit berücksichtigt werden. Wir brauchen eine ganzheitliche Betrachtung. Poller durch Hecken zu ersetzen, reicht einfach nicht. Wir brauchen nachhaltige Lösungen, um Aufenthaltsqualität zu erreichen.“

„Dass alle Konzeptionen, die die Lange Straße betreffen, berücksichtigt werden, ist uns wichtig“, formulierte Dörte Knake von der Gruppe FDP / Bürger erreichen. Knake in Richtung ihrer Ratskollegen: „Ich hoffe aber auch, dass wir später, wenn uns die Planungen zusagen, auch Mittel für die Umsetzung zur Verfügung stellen.“ Rita Mohrmann (CDU), Sprecherin der Arbeitsgruppe „Tapetenwechsel“: „Die Lange Straße ist in die Jahre gekommen – und wir haben uns in mehreren Sitzungen Gedanken gemacht. Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir fachmännische Hilfe benötigen.“

Gunter Koop (SPD): „Es geht darum, was man machen kann, wie – und in welcher Reihenfolge. Das kann der Arbeitskreis nicht alleine.“ Thomas Baier (Die Grünen / Die Partei) regt die Beteiligung der Bürgerschaft an: „Etwa durch eine Umfrage mit knallharten Fragen.“

Henry Siemering (CDU) stellte sich gegen den Wunsch der Arbeitsgruppe: „Wir müssen die Anlieger fragen, was sie haben wollen – und das sind für mich die Geschäftsleute.“ CDU-Fraktionsvorsitzender Matthias Wendland: „Wir können das mehrheitlich nicht nachvollziehen, dass wir jetzt wieder 10 000 Euro für einen externen Architekten ausgeben sollen. Das Geld können wir eher in die Lange Straße investieren. Wir wollen auch mal Ergebnisse sehen.“

Hermann Schröder (Die Grünen / Die Partei) enthielt sich am Donnerstag seiner Stimme: „Wir müssen erst einmal die Verkehrsprobleme lösen. Dann können wir weitersehen.“

Elisabeth Wamhoff (SPD): „Der Arbeitskreis ist seit 2016 tätig. Wenn wir das jetzt wieder aufbrechen, kann das keiner nachvollziehen. Und mit der Verkehrsgeschichte, da werden wir uns so oder so noch etwas gedulden müssen.“ oti