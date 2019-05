Ein Jahr Hospiz „Zugvogel“

Team der Einrichtung in Sulingen zieht positive Bilanz

+ Ein Teil des „Zugvogel“-Teams: Einrichtungsleiterin Petra Brackmann, Anja Lüdeke (Verwaltung), Sandra Behrens (Pflegedienstleiterin), Melanie Hüsken (Hauswirtschaftsleiterin), Nicole Meyerhof (Reinigungskraft), Michaela Klei (Palliative-Care-Kraft), Ina Seliger (Palliative-Care-Kraft und stellvertretende Pflegedienstleiterin; von links). Foto: mks

Sulingen – Vor einem Jahr eröffnete das Hospiz Zugvogel am Wiesenweg in Sulingen. Einem ganzheitlichen, lebensbejahenden Konzept folgend, das weit mehr beinhaltet als Pflege und ärztliche Versorgung, begleiteten seine Mitarbeiter in den vergangenen zwölf Monaten 120 Schwerstkranke und Sterbende im Alter zwischen 30 und über 80 Jahren auf ihrem letzten Weg.