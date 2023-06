Jagdschützenclub feiert beim Birkhahnschießen in Sulingen Jubiläum

Von: Harald Bartels

Neben dem Banner zum „Birkhahnschießen“: Vorsitzender Willem Vorholt, „Vereinswirtin“ Inka Wohlers, Schriftführer Christian Kenneweg und Schießobmann Christoph Plate (von links). © Bartels

Sulingen – Mit einem großen Banner an der Bundesstraße 61 in Sulingen-Stadt wirbt der Jagdschützenclub der Grafschaft Diepholz für sein „Birkhahnschießen“ am 16. und 17. Juni. Was das Banner nicht verrät: Es ist ein Jubiläumsschießen, der Verein feiert 50-jähriges Bestehen.

Im Frühjahr 1973 erfolgte die Gründung: „Die Idee war, das jagdliche Schießen vor Ort zu üben und einen eigenen Schießstand für den ,jagdlichen Durchgang‘ zu betreiben“, blickt Vorsitzender Willem Vorholt zurück. Bis dahin hatten Jäger teilweise weit fahren müssen, um ihre Schießfähigkeiten zu trainieren – das Restaurant Dahlskamp in Nordsulingen verfügte über einen Schießstand mit einer 100-Meter-Bahn, ansonsten wurde in Sandkuhlen geübt, ergänzt stellvertretender Vorsitzender Frank Bokelmann.

Unter dem Gründungsvorsitzenden Prof. Dr. Werner Schliwa hat laut Vorholt „die Idee schnell Fahrt aufgenommen, noch im ersten Jahr sind dem Club viele beigetreten.“ Für den eigenen Schießbetrieb stellte Gründungsmitglied Heinrich Bokelmann eine Fläche gegenüber des damaligen Gasthauses Bokelmann zur Verfügung. Hier wurde zunächst auf Tontauben geschossen. Die Resonanz war so gut, dass 1978 eine Schießhalle errichtet wurde – „mit viel Eigenleistung“, wie Vorholt betont. Anfang der 1990er Jahre erwarb der Club das Gelände. 2007 erfolgte in Zusammenhang mit dem Aufbau umfangreicher Lärmschutzeinrichtungen eine Sanierung der Tontaubenanlage. 2015 wurden alle Kugelbahnen den neuen Umweltschutzvorgaben angepasst: Seither werden alle Geschosse per Fangtrichter gesammelt, um sie recyceln zu können.

Zur Anlage gehören eine Tontaubenanlage mit einer Skeet- und einer Trapbahn, eine Bahn mit „Kipphase“ für den Schrotschuss, acht Kugelbahnen (eine auf 50 Meter mit „laufendem Keiler“ als beweglichem Ziel, sieben auf 100 Meter mit statischen Zielen) und eine Kurzwaffenbahn auf 25 Meter. Genutzt werden sie von März bis Oktober zu festgelegten Zeiten an vier Tagen pro Woche, zu diesen Zeiten ist auch das von Inka Wohlers betriebene Café in der Schießhalle geöffnet.

Vorrangiger Zweck ist nach wie vor die „ständige Übung der Schießfähigkeit“, betont Bokelmann. So trainieren hier die örtlichen Hegeringe, die Jäger haben hier Gelegenheit, ihre gesetzlich geforderten Schießnachweise zu erbringen und die beiden Jagdschulen im südlichen Landkreis nutzen die Anlage für die Ausbildung der Jungjäger. Pro Schießtag zählt der Verein durchschnittlich 20 Nutzer. Insgesamt gehören ihm derzeit rund 530 Mitglieder an.

Ein besonderer Höhepunkt im Jahr ist das „Birkhahnschießen“. Laut Schriftführer Christian Kenneweg ist die Nadel, die es dabei zu erringen gibt, besonders begehrt, weil die Anforderungen dafür höher sind als bei anderen Schießauszeichnungen. Geschossen wird in den Disziplinen „stehender Rehbock angestrichen“, „Überläufer stehend freihändig“, „Fuchs liegend“ und „laufende Keiler freihändig“ sowie auf jeweils 15 Skeet- und Trap-Tontauben. Jeder Ring aus den ersten vier Disziplinen zählt als ein Punkt, womit hier maximal 200 Punkte zu erzielen sind. Jede getroffene Tontaube bringt fünf Punkte, sodass maximal 350 Punkte möglich sind. Für eine Nadel müssen die Teilnehmer jeweils zehn Punkte mehr erreichen als bei den Schießauszeichnungen des Jagdverbandes; die höchste Auszeichnung, die großgoldene Nadel, erfordert 330 Punkte. In der Geschichte des Birkhahnschießens seit 1978 ist das erst gut 200 Teilnehmern gelungen. „Die Disziplinen werden an einem Tag geschossen, da muss dann auch alles passen“, erläutert Kenneweg.

Die Sonderveranstaltung bildet am Freitag und Samstag, 16. und 17. Juni, den Rahmen für die Jubiläumsfeier. Die Tombola, fester Bestandteil des Schießens, falle entsprechend größer aus. Im Anschluss an das Schießen gibt es eine Feierstunde, Festredner: Dirk Schulte-Frohlinde, Präsident des Bundesverbandes Schießstätten und früherer Geschäftsführer des Landesjägerschaft Niedersachsen.