„J-Day“ am 23. Februar wird zur Party

INTERWIEW Adriana Pohl vom Orga-Team über den 20. „Geburtstag“ des Jugendgottesdienstes

+ Adriana Pohl mit dem Flyer zum 20. „Geburtstag“ des Jugendgottesdienstes J-Day. Foto: Behling

Sulingen - Von Andreas Behling. Von Jugendlichen für Jugendliche und Junggebliebene, das ist das Motto des monatlichen Jugendgottesdienstes „J-Day“ (J für Jesus) der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Sulingen im Gemeindezentrum an der Edenstraße. Und das bereits seit Februar 1999: Adriana Pohl, die derzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Kirchengemeinde leistet, kündigt für Samstag, 23. Februar, 19 Uhr, den 20. „Geburtstag“ des J-Days an. Die 17-Jährige verrät im Interview, was die Gäste erwartet.