Investitionen in die Infrastruktur

Sulingen: Ausgaben für Hallenbad, Straßen, Beleuchtung und mehr

+ 490 000 Euro sind für das Jahr 2020 eingeplant für Arbeiten im und am Hallenbad in Sulingen.

Sulingen – Aufgezeigt wurden in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen der Stadt Sulingen die investiven Hauptprojekte, die im kommenden Jahr im Mittelzentrum geplant sind. Der Ausschuss empfahl die Satzung einstimmig, der Rat der Stadt Sulingen beschließt über das Zahlenwerk in seiner Sitzung am 19. Dezember.