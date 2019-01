„Informa 2019“-Schirmherr: „Gradmesser der Leistungsfähigkeit“

Sulingen - Von Carsten Schlotmann. Von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. April, ist das Marktgelände am Hasseler Weg in Sulingen einmal mehr Veranstaltungsort der Messe Informa.

Nach 2016 übernimmt Sulingens Bürgermeister Dirk Rauschkolb zum zweiten Mal die Schirmherrschaft für die Leistung- und Gewerbeschau der Initiative Sulingen. Carsten Schlotmann spricht im Interview mit dem Bürgermeister über An-, Ein- und Absichten.

Wenn sie an die Messe Informa denken, denken sie an...

...die Vielzahl von Besuchern des Sulinger Landes, das zum Leben erweckte Informa-Gelände, die riesigen Gewerbezelte, das Außengelände, interessante Messestände, die beflügelnde Geräuschkulisse, Genuss und Gastronomie, Party am Abend; eben Messefeeling pur.

Die Mitglieder der von der Initiative Sulingen gebildeten Arbeitsgemeinschaft mussten nicht lange überlegen, wem sie die Schirmherrschaft antragen. Für sie ist das sicherlich Auszeichnung, sollte aber auch Verpflichtung sein. Wie wollen sie die Aufgaben mit Leben füllen?

Schirmherr zu sein, bedeutet Unterstützer zu sein; bedeutet sicher auch die Informa aufzuwerten. Neben den offiziellen Terminen, die den Stellenwert der Veranstaltung unterstreichen, bin ich immer für das Organisationsteam ansprechbar. Sofern nötig, stehe ich mit Rat und Tat zur Seite. Ich sehe mich als Bindeglied zwischen den Organisatoren und den Mandatsträgern. Gerne will ich für die Informa werben. Ich werde, wie bereits im Jahr 2016, jeden Tag auf der Leistungs- und Gewerbeschau anzutreffen sein. Sicher auf dem eigenen Messestand, aber auch bei einzelnen Ausstellern und auf den Abendveranstaltungen. Immer ansprechbar und sicher auch stolz darüber, wie sich Sulingen und das Sulinger Land darstellen.

Die Stadt Sulingen hat sich für die Messe vom 26. bis 28. April bereits einen Ausstellungsstand gesichert - und befindet sich mit bis dato knapp 80 weiteren Ausstellern in guter Gesellschaft. Sind Marketinginstrumente wie Leistungs- und Gewerbeschauen im Zeitalter der zunehmenden Akzeptanz der Online-Medien nicht längst überholt?

Die Frage hat ihre Berechtigung. Insbesondere für Kommunen. Es ist für uns immer eine Herausforderung, unsere Leistungen für den Bürger (be-)greifbar zu machen. Trotz Online-Medien und sozialen Netzwerken, in denen wir sehr erfolgreich und professionell unterwegs sind, setzen wir aber auch auf Bürgernähe. Eine Verwaltung zum Anfassen, ein bürgerfreundliches Rathaus, eine enorme Anzahl von Einrichtungen und erbrachten Leistungen müssen aber auch greifbar sein und so ist der direkte Kontakt zum Bürger auf einer Leistungs- und Gewerbeschau eine Chance, ins Gespräch zu kommen, die wir gerne nutzen. Eine Leistungs- und Gewerbeschau ist Marketing, das alle Sinne anspricht, das real ist. Dies wird Online-Marketing nie bieten können.

Welche Kernbotschaft sollte von der Messe 2019 ausgehen?

Die Informa ist Gradmesser unserer Leistungsfähigkeit. Das Sulinger Land mit dem Mittelzentrum Sulingen ist eine attraktive Region und in jeder Hinsicht gut aufgestellt. Wir sollten selbstbewusst demonstrieren, was wir zu bieten haben und was uns in der Gesamtheit ausmacht. Qualität und Professionalität der angebotenen Leistungen verbunden mit der regionalen Identifikation werden den Besuchern in Erinnerung bleiben. Die Informa ist unverzichtbar und wird in drei Jahren eine Neuauflage erfahren.

Im Messefazit 2016 sprachen die Informa-Gastgeber von 7500 zahlenden Besucher. Ihre Prognose für dieses Jahr - und warum lohnt sich ein Rundgang über die Messe?

Ich gehe von optimalen Rahmenbedingungen und mindestens wieder 7 500 zahlenden Besuchern aus, glaube aber darüber hinaus an einen moderaten Anstieg der Besucherzahlen. Nur ein Rundgang über die Messe macht die Angebotsvielfalt deutlich und führt zum ultimativen Messefeeling mit allem, was dazu gehört: interessante Informationen, Showprogramm, Essen und Trinken, Sehen und gesehen werden.

Am Messe-Samstag gestaltet die Band „Blechblos´n“ das Abendprogramm. Nach 2017 tritt die Gruppe ein zweites Mal in Sulingen auf. „Initiative“-Vorstandsmitglied Thomas Wolter lädt die Besucher via Facebook ein, in Tracht zu kommen. Hirschlederne oder Schweinslederne - die Wahl des Bürgermeisters? Weitere Tipps zum Dresscode?

Selbstverständlich werde ich „in Tracht“ kommen, da ich meine, durchaus oktoberfesttauglich zu sein. So werde ich auf die vorhandene Garderobe zurückgreifen. Lederhose: Wildbock - antik mit Trachtenhemd und Stiefeln von Schuh-Bertl. Als Tipp zum Dresscode: Passend wären auf jeden Fall Haferl-Schuhe. Wichtig ist, dass man sich wohlfühlt. Im Zweifelsfall ist weniger mehr und der Schwerpunkt bei den „Blechblos´n“ liegt beim Feiern. Wenn das in einer Jeans besser geht als in einer zu engen Lederhose, ist dies die bessere Wahl.