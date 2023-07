Internationale Küche mit orientalischem Flair neu in Sulingen

Von: Harald Bartels

Auf die Eröffnung des Restaurants „Layal“ freuen sich Inhaber Nayef Beydoun und Restaurantleiterin Catharina Wollenweber-Hölzen. © Bartels

Sulingen – Ein neues gastronomisches Angebot öffnet mit dem Restaurant „Layal“ am Mittwoch, 26. Juli, an der Bassumer Straße 48 in Sulingen seine Pforten.

Seit vergangenem November laufen die Vorbereitungen für die Eröffnung, und im Januar begann der Umbau der Räume. Entstanden ist ein Restaurant, dessen Gastraum auf 76 Quadratmetern Fläche Platz für 46 Gäste bietet, wie Restaurantleiterin Catharina Wollenweber-Hölzen ausführt.

Inhaber ist Nayef Beydoun, für den das Restaurant mehr als nur ein Unternehmen ist, denn benannt ist es nach seiner verstorbenen Ehefrau. „Es war unser gemeinsamer Traum, ein eigenes Restaurant zu eröffnen.“

Er verfügt über reichlich Erfahrung und Expertise in der Gastronomie: Nach der Ausbildung im Libanon setzte er seine Laufbahn fort mit Stationen in Italien und der Schweiz, bevor er für einige Jahre als Küchenchef in Dubai arbeitete und schließlich in Saudi-Arabien die Küche der König-Abdullah-Universität für Wissenschaft und Technologie leitete, bevor es die Familie nach Deutschland zog, wo Beydouns Frau geboren wurde.

Hier arbeitete er in verschiedenen Restaurants und lernte dabei seine jetzige Restaurantleiterin kennen. „Catharina war eine wirkliche Freundin für mich und hat mir zur Seite gestanden“, betont Nayef Beydoun.

Im Restaurant soll seine Frau für ihn und die Kinder weiterleben. Die Speisekarte prägt er mit seinen vielfältigen Einflüssen und Erfahrungen: „Es ist internationale Küche, aber in meinem Stil“, erklärt Beydoun. Dazu zählen verschiedene orientalische Gerichte, darunter als Vorspeisen etwa Hummus und die Salate Taboulé und Fatousch, Hauptgerichte wie Shrimps Biryani und das beliebte saudische Reisgericht Kabsa. Ein weiterer Bestandteil der Menükarte sind unterschiedliche Burger und Steaks – sowie Sushi: Eigens dafür soll in Kürze ein renommierter Sushi-Koch das Team verstärken. „Sushi in dieser Qualität gibt es bisher im Umkreis nicht“, betont Wollenweber-Hölzen.

„Wir wollen mit gutem Service und guter Küche erfolgreich sein“, sagt Beydoun. Den Gästen wolle er das Gefühl geben, bei Freunden zu sein – und das nicht nur in Sulingen, denn das langfristige Ziel ist, hier lediglich das erste von mehreren Restaurants zu eröffnen.

Von der Gastfreundschaft überzeugen können sich die kann man sich, nach einem „Pre-Opening“ für geladene Gäste am Samstag, ab Mittwoch: Das „Layal“ ist dienstags bis sonntags täglich von 17 bis 22 Uhr geöffnet.