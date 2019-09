Interesse ist immens

„Volles Haus“ bei „Tag der offenen Tür“ in neuer Sulinger Grundschule

+ Die „Kreidezeit“ ist vorbei: Alle 20 Klassenräume sind mit interaktiven, internetfähigen digitalen Tafeln ausgestattet. Foto: Kurth-Schumacher

Sulingen – Der Flügel im Musikzimmer gehört zum „Erbe“ der Realschule. Ansonsten erinnert wenig an die damalige Bildungsstätte an der Straße „Am Deepenpool“, die im Laufe der letzten anderthalb Jahre teilabgerissen und für rund zehn Millionen Euro zur neuen Grundschule umgebaut worden ist. Sie wurde im August bezogen. Schule und Stadt Sulingen hatten für Freitag die Öffentlichkeit zu einem „Tag der offenen Tür“ eingeladen. Eltern, Großeltern, Anlieger, Vertreter der Nachbarschulen, ehemalige Schüler und Kollegen der Realschule: Das Interesse war immens. Schon am frühen Nachmittag hatten die Gastgeber „volles Haus“ zu verzeichnen.