Sulingen - „Das Interesse ist da“, sagt Anke Harzmeier, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Sulingen. „Auch wenn die Beteiligung am ersten Gesprächsabend mit drei Frauen überschaubar war.“ Die Gleichstellungsbeauftragte verfolgt nach wie vor das Ziel der Gründung eines Gesprächskreises für Alleinerziehende. Ein zweites Treffen plane sie für Montag, 22. Oktober. Beginn ist um 18.30 Uhr in den Räumen des Familiengesundheitszentrums Sulinger Land an der Bassumer Straße.

Harzmeier weiß um die Sorgen und Nöte der Mitbürgerinnen und Mitbürger in dieser Lebenssituation: Kinderbetreuung sei auch für die Gesprächsabende ein Thema, für das man Lösungen finden müsse. Sie spricht von Schwellenängsten: „Es sagt natürlich niemand: Guckt alle her, ich bin auf mich alleine gestellt.“ Dennoch: „Die Themen, die wir während des ersten Treffens in kleiner Runde besprochen haben, zeigen, dass der Bedarf für diesen Austausch da ist.“

Sie, Harzmeier, fühle sich in ihrem Ansinnen bestätigt, primär den Dialog unter den Alleinerziehenden fördern zu wollen. „Im Vordergrund steht für die Ratsuchenden tatsächlich die Gesamtsituation und damit die Frage: Wie gehen andere damit im Alltag um? Hinterfragt werden Tipps und Ratschläge von denen, die schon länger in dieser Lebenssituation stecken“; auch losgelöst von Rechtsgrundlagen und Verhaltensleitlinien, die von Beratungsstellen an die Betroffenen herangetragen werden.

Die Kinderbetreuung in Gänze, eben, sei ein Thema, Vereinbarungen über Kontakte der Kinder zu den nicht ständig anwesenden Elternteilen ein anderes, finanzielle Regelungen ein drittes. Anke Harzmeier: „Leider ist es nicht so, dass jeder, der dazu verpflichtet ist, Unterhaltszahlungen gut, pünktlich und im ausreichenden Umfang leistet.“ Das gemeinsame Erarbeiten von Lösungsmöglichkeiten sei gefragt. „Nicht jeder, der muss und will, ist tatsächlich in der Lage, zwei Haushalte zu unterhalten.“ Wie und wo gibt es Unterstützung der öffentlichen Hand? Fragen, die an dem ersten Gesprächsabend auf den Tisch gekommen seien. Harzmeier: „Der Fachdienst Jugend ist für viele leider noch immer ein ‚rotes Tuch‘. Dabei kann von den Mitarbeitern Hilfe in den unterschiedlichsten Formen angeboten werden.“

Das erste Treffen vergleicht die Initiatorin mit einer „zarten Pflanze“; eine Pflanze, die noch sprießen werde. „Man braucht halt eine langen Atem.“

Entwickelt worden sei die Idee des Gesprächskreises während eines Informationsabends für Alleinerziehende, den Monika Placke, Landesgeschäftsführerin des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter, in Sulingen gestaltet hatte.

„So vielfältig wie die Gründe sind, dass ein Elternteil alleine mit den Kindern lebt, so vielfältig sind auch die täglichen Herausforderungen und die Erfahrungen in einer Einelternfamilie“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt. - oti