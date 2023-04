Integration in Sulingen: Matratzen statt Martin Luther

Von: Harald Bartels

Zuständig für Integration ist Bahaeldin Elamin (vorne) mit Birgit Dullin (Mitte) und Nicole Kossinna. © Bartels

Sulingen – Mit Bahaeldin Elamin hat die Stadt Sulingen seit dem 1. April eine Integrationsfachkraft – und zur Besetzung der Stelle beigetragen haben unter anderem Google und eine bestandene Führerscheinprüfung.

Die Stelle, zu 90 Prozent gefördert aus Mitteln des Integrationsfonds und zunächst befristet bis zum 31. Dezember 2025, hat die Stadt neu eingerichtet. Als Aufgabenbereiche vorgesehen sind die Unterstützung von Geflüchteten, etwa bei der Suche von Wohnungen und deren Ausstattung, bei Fragen des Alltags und bei der Vermittlung von Integrationsangeboten, dazu die Netzwerkarbeit und die Öffentlichkeitsarbeit.

Dass Elamin von dieser Stelle erfuhr, ist zunächst Google zu verdanken, wie der 56-Jährige verrät. Mit seiner Ehefrau Zina Elamin habe er nach einer neuen Heimat gesucht und dabei als Suchkriterien eingegeben, wie viel Platz für die siebenköpfige Familie benötigt wird und wie teuer ein Haus sein darf. „Vorgeschlagen wurde uns Ostdeutschland, Ostfriesland – und immer wieder Sulingen.“ Das Paar habe sich dann die Stadt angesehen: „Die Schulen haben uns überzeugt, vor allem die Lindenschule ist wirklich ein Segen.“ Und nachdem seine Frau festgestellt habe: „Der Ort stimmt“, habe das Paar in Rathlosen ein Haus gekauft, in dem es seit September mit seinen fünf Kindern lebt.

Auf die Stellenausschreibung wurde Elamin dann im Bürgerservice des Rathauses aufmerksam: Dort war das Paar, um ein Fahrzeug für Zina Elamin zuzulassen, nachdem sie kurz zuvor im Mittelzentrum ihre Führerscheinprüfung bestanden hatte. Das Anforderungsprofil passte für Bahaeldin Elamin: Der gelernte Versicherungskaufmann absolvierte an der Universität Köln eine einjährige Fortbildung zum Sprach- und Kulturmittler. Dabei hilft ihm seine Vielsprachigkeit: Geboren im sudanesischen Omdurman, ist Arabisch seine Muttersprache. Das Abitur legte er zur Vorbereitung auf ein Studium in Großbritannien auf Englisch ab, und als Austauschstudent lebte er für einige Zeit in Skopje, der Hauptstadt Nordmazedoniens. Seither beherrscht er neben Mazedonisch auch Serbisch, Kroatisch, Bosnisch und Bulgarisch; zudem versteht er Romani und Russisch.

Sein erster Arbeitstag hielt für Elamin eine Überraschung bereit: „Ich dachte, ich würde den Geflüchteten etwas über Martin Luther und preußische Könige erzählen. Stattdessen bekam ich Matratzen und Formulare für die Unterkünfte“, berichtet er lachend. Es gebe aber einen großen Bedarf, die Menschen für die hiesige Kultur zu sensibilisieren: „Mülltrennung ist ein großes Thema, und wir haben Probleme mit Internetanschlüssen.“ Dabei geht es um die Menschen, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, wo keine Einzelanschlüsse möglich sind – was beim Vertragsabschluss oft nicht zur Sprache komme. Gemeinsam mit Nicole Kossinna, Leiterin des Bereichs Ordnungswesen der Stadtverwaltung, habe er die Unterkünfte besucht. „Mit meiner Erfahrung aus der Versicherung habe ich festgestellt, dass der Zustand der Fluchtwege miserabel war“, erinnert er sich. Der Grund: Vielfach hatten die Bewohner die markierten Wege in den Gebäuden zugestellt, denn „sie kennen den Begriff ,Fluchtweg‘ nicht.“

Daneben soll Bahaeldin Elamin künftig Informationsveranstaltungen, vor allem für Geflüchtete, organisieren, aber auch die Flüchtlingshilfe koordinieren: „Wir haben schon einiges am Start“, sagt Birgit Dullin, Leiterin des Fachbereichs I (Allgemeines und Soziales) der Stadtverwaltung, „neben ,Bethel‘ als unserem wichtigsten Partner auch viele Ehrenamtliche, und wir müssen vermeiden, dass Doppelstrukturen aufgebaut werden.“

Der Start für Elamin als Integrationsfachkraft war jedoch ruhiger als erwartet: „Seit Anfang des Jahres haben wir kaum Zuweisungen erhalten“, stellt Birgit Dullin fest. Das gelte auch für die anderen Kommunen im Landkreis Diepholz – „wir haben in Niedersachsen schon viele Menschen aufgenommen, vielleicht sind jetzt erst einmal andere Bundesländer an der Reihe.“

Die bisherige Heimat Wuppertal vermisst Elamin kaum, wie er sagt, „hier ist alles positiv.“ Die Stelle sei für ihn eine unglaubliche Plattform, um auch die Stadt und die Umgebung kennenzulernen. „Mein Leben hat sich sehr verändert, und ich möchte von hier aus auch anderen Menschen helfen.“