Inklusionsfußballteam des TuS Sulingen feiert Geburtstag

Von: Harald Bartels

Die inklusive Fußballmannschaft des TuS Sulingen um Michael Miklis (links) zeigt ihre neuen Trikots und Hoodies. © Bartels, Harald

Sulingen – Der erste Geburtstag ist geschafft, und im Rahmen des Beachhandball-Turniers der inklusiven Handballmannschaft des TuS Sulingen am Samstag im Sportpark präsentierte die inklusive Fußballmannschaft auch die entsprechenden Geschenke.

Rechtzeitig zum Jahrestag hatte das Team gleich von zwei heimischen Unternehmen Ausrüstung gesponsert bekommen: Für Optik & Hörgeräte Evers aus Sulingen stellte Inhaber Mirco Kohröde der Mannschaft Trikots im Gesamtwert von 1 300 Euro zur Verfügung, und vom Sulinger Sanitärbetrieb SHS Lutz Kordes erhielten Spieler und Betreuer einheitliche Kapuzenpullover im Wert von 800 Euro.

Seit dem Auftakt im vergangenen Jahr kann Trainer Michael Miklis durchschnittlich zehn bis zwölf Teilnehmer zum Training begrüßen. Das wird bis zu den Herbstferien samstags von 10 bis 12 Uhr auf einem der Fußballplätze im Sulinger Sportpark abgehalten. Mit Beginn der Ferien wechselt die Gruppe bis zum Frühjahr zum Training in die Edensporthalle. Das Team ist weiter offen für Mitspieler ab 16 Jahren.

„Es ist eine tolle Sache“, freut sich Michael Miklis, „alle sind mit Feuereifer dabei.“ Ein Teammitglied lasse sich sogar jeden Samstag von den Eltern ganz aus Schweringen zum Training bringen und wieder abholen. „Das ist für mich zu einer echten Herzensangelegenheit geworden“, betont der Trainer, „und mit Andreas Fiebig, Sönke Fiebig und Tom Miklis habe ich die beste Unterstützung.“

Erste Freundschaftsspiele sind bereits absolviert, und auch der Punktspielbetrieb war bereits in Sicht: „Wir wollten an der ,Bunten Liga Bremen‘ teilnehmen“, erläutert Michael Miklis, denn anders als sonst oft in Inklusionsligen ist dort der gemeinsame Sport von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung möglich. Als bislang unüberwindbar erwies sich jedoch die Hürde der Distanz zwischen den Spielorten der „Bunten Liga“, die sich bis Bremerhaven erstrecken: Der vereinseigene Bus stehe nicht zur Verfügung, „und der Zug ist keine Alternative, wenn man morgens um 4 Uhr losfahren muss“, erläutert Michael Miklis. Die Teilnahme bleibt aber ein Ziel, und so gibt es Überlegungen, in der kommenden Saison in Sulingen möglicherweise ein Turnier der „Bunten Liga“ auszurichten.