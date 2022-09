Inklusionsfußball in Sulingen: „Der TuS ist der Zeit weit voraus“

Von: Harald Bartels

Teilen

Auf den Start des inklusiven Fußballtrainings beim TuS Sulingen freuen sich (von links) Michael Miklis, Dominic Brock und Carsten Schlotmann. © Bartels

Sulingen – Bereits seit 2015 gehört der Handballsparte des TuS Sulingen eine inklusive Trainingsgruppe an. Nun geht der Verein den nächsten Schritt: Am Samstag, 3. September, beginnt im Rahmen des „TuS-Tags“ im Sulinger Sportpark das Training für eine inklusive Fußballgruppe.

Die Idee dazu stamme von Michael Miklis, berichtet Dominic Brock, Abteilungsleiter Fußball des Vereins. Beide seien sich einig gewesen, dass für solch ein Angebot bestimmt Bedarf bestehe. Nachdem mit den Handballern abgesprochen worden sei, dass man sich nicht gegenseitig „in die Quere“ komme, habe Miklis den Kontakt zu Carsten Schlotmann aufgenommen, als Netzwerk- und Sozialraummanager der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz zuständig für den Bereich Inklusion.

„Wir haben mehrfach zusammengesessen und geguckt, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt“, berichtet Miklis. Besonders viele Vorbilder gebe es dafür noch nicht, denn „in der ganzen Region gibt es erst drei inklusive Gruppen, und davon sind zwei nur für Kinder.“

Erste inklusive Fußballgruppe im Landkreis

„Der TuS ist der Zeit weit voraus“, lobt Schlotmann. Der Verein habe bereits alles in die Wege geleitet, noch bevor Ralph-Uwe Schaffert, Vizepräsident des Deutschen Fußballbundes (DFB), im Mai gefordert habe, dass bis 2027 es in jedem Landesverband eine inklusive Spielklasse geben soll. Die Schwierigkeit dabei sei, „die Leute abzuholen, egal ob mit Beeinträchtigung oder ohne, weil sie sich nichts darunter vorstellen können.“ Das habe das Beispiel Handball gezeigt: Die inklusive Gruppe habe mit wenigen Teilnehmern begonnen, aber in Spitzenzeiten seien mehr als 30 Aktive dabei gewesen.

Das Training ist zunächst für samstags von 10 bis 12 Uhr im Sportpark angesetzt. Gespielt wird in Siebener-Teams im Kleinfeld auf Jugendtore, und es gelten die Regeln aus dem Jugendbereich, also ohne Abseits und Rückpassverbot. Weitere Vorgaben gebe es nicht, sagt Brock, aber wünschenswert seien pro Team zwei Menschen ohne Beeinträchtigung und fünf mit. Gedacht ist das Angebot zunächst für Teilnehmer ab 16 Jahre, aber bei entsprechender Nachfrage ist auch eine Gruppe für Jüngere denkbar.

Hoffen auf weitere Vereine

Als Trainer wird zunächst Miklis fungieren, aber angedacht ist, einen Pool von Ehrenamtlichen zu schaffen. Willkommen seien ebenso Teammanager und Betreuer. „Michael ist der perfekte Vorreiter“, lobt Brock, und der zeitliche Aufwand halte sich beim wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Training in Grenzen. Fragen zur Inklusionsgruppe beantworten per E-Mail Brock (dominicbrock@web.de) und Miklis (mimik1970@gmail.com).

„Wir sind damit der erste Verein im Landkreis, und darauf sind wir stolz“, betont Brock. Dankbar sei man zudem dafür, dass Miklis das Projekt ins Leben gerufen und Schlotmann die Idee unterstützt habe. „Wir hoffen, dass andere Vereine sich das abgucken und irgendwann Spiele gegeneinander möglich sind, vielleicht als Turnier.“