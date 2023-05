Initiative Sulingen will digitales Gutscheinsystem etablieren

Von: Katrin Fiedler

Schulterschluss für die Bahnreaktivierung: Nicolai Wacker vom AEBB (links) und Initiative-Vorsitzender Philipp Leymann. © Katrin Fiedler

Sulingen – Das „Sorgenkind“ Weihnachtsbeleuchtung, die Einführung des digitalen Gutscheinsystems „SulingenCard“ und die Bestrebungen zur Reaktivierung der Bahnstrecken des „Sulinger Kreuzes“ zählten zu den Themen der Jahreshauptversammlung der Initiative Sulingen am Montagabend im Hotel „Zur Börse“.

Das Thema „verkaufsoffene Sonntage“ und deren Umsetzung, ohne erneut rechtliche Schritte durch „Verdi“ dagegen hervorzurufen, hatte die Vorstandsmitglieder stark beschäftigt, man suchte das Gespräch mit der Gewerkschaft. Vorsitzender Philipp Leymann resümierte den „Verkaufsoffenen“ im Rahmen des Frühlingsfestes, an dem sich Mitgliedsbetriebe in den Gewerbegebieten Ost und West nicht hatten beteiligen können (wir berichteten). Leymann kündigte an, man werde sich mit Städten im Umland zusammensetzen, sich dann an die Landesregierung wenden. Zudem gebe es am 23. Mai in Bruchhausen-Vilsen ein Gespräch mit IHK-Vertretern und Vorständen weiterer Werbegemeinschaften über die verkaufsoffenen Sonntage. Davon plant die „Initiative“ für dieses Jahr bislang zwei weitere, am 25. Juni (Tourismustag / „Tag der Regionen“) und am 8. Oktober (Herbstfest).

Die „Citylight“-Vitrine von der Nienburger Straße wurde an die Bassumer Straße versetzt. Sie ist im Moment defekt, Ersatzteile sind bestellt. Für die neue digitale „Citylight“-Stele für die Nienburger Straße ist ein größeres Fundament nötig, daher stellte man einen Bauantrag, der auch genehmigt wurde. Allerdings sind, entgegen der Planungen, Leitungen am Standort verlegt – ein Baustopp wurde verhängt. Eine Lösung mit den Versorgern sei aber in Sicht, hieß es aus dem Vorstand.

Der hatte in einem Workshop die neue Ausrichtung der Initiative erarbeitet. Laut Philipp Leymann sehe man sich nicht als „Veranstaltungsmanager“, sondern als Unternehmernetzwerk, wolle vorrangig Veranstaltungen mit Austauschcharakter fördern – wie die Messe „Informa“, die 2025 wieder stattfinden soll, das Abendpicknick, die Weihnachtslotterie und die verkaufsoffenen Sonntage.

Claas Gerdes und Mirco Kohröde stellten den Sachstand zum digitalen Gutscheinsystem „SulingenCard“ vor, das in Zusammenarbeit mit der Stadt Sulingen umgesetzt wird und noch im Mai die bislang gängigen Gutscheine ersetzen soll. Die Initiative unterstützt dieses System einmalig in der Auswahl des Anbieters und des Onboardings. Es können nur die Mitglieder der Initiative teilnehmen. Grundlage ist ein cloudbasiertes System der Firma „Prokommun“ aus Biberach. Die „SulingenCard“ wird sowohl als Geschenkgutschein als auch als Arbeitgebergutschein eingesetzt werden können (steuerfreie Sachzuwendung). Die Rückmeldungen der Mitglieder seien positiv, sie möchten mitmachen.

Bürgermeister Patrick Bade übernahm kurz die Versammlungsleitung für die Wahl des Vorstandsvorsitzenden. Er nutzte die Gelegenheit, sich für die gute Zusammenarbeit der Initiative mit der Stadt Sulingen zu bedanken. Die Vorstandsmitglieder stellten sich geschlossen zur Wiederwahl, die auch einstimmig erfolgte.

Gesprochen wurde über das „Sorgenkind“ Weihnachtsbeleuchtung. Von den 2 000 Metern Lichterkette müssen etwa die Hälfte erneuert werden – dies stellt laut Vorstand einen erheblichen finanziellen Aufwand dar. Die Versammlungsteilnehmer zeigten sich aber einig, dass die Beleuchtung erhalten bleiben soll – ein Vorschlag, sie zu verkürzen, wurde abgelehnt. Philipp Leymann stellte zur Diskussion, ob die Mitglieder bereit wären, eine Sonderumlage mitzutragen, bei der die Unternehmensgröße mit berücksichtigt wird. Die Einzelheiten werden noch besprochen. Kai Ripke bot an, sich mit seiner Firma beim Anbringen der Weihnachtsbeleuchtung einzubringen.

Vom Aktionsbündnis Eisenbahnstrecke Bassum-Bünde (AEBB), dessen Mitglied die Initiative seit 2022 ist, war Nicolai Wacker zu Gast. Er ging auf die aktuellen politischen Entwicklungen zur Reaktivierung von Eisenbahnstrecken in Niedersachsen ein. Bislang ist im Lenkungskreis vorgesehen, lediglich die 25 Eisenbahnstrecken näher zu untersuchen, die 2013 in die engere Wahl gekommen waren. Wirtschaftsminister Olaf Lies bitte allerdings ausdrücklich alle Kommunen und Aufgabenträger, bis Mitte Mai 2023 weitere Strecken zu benennen. Wacker bat die Initiative, ein entsprechendes Schreiben für den Personennahverkehr und die Unternehmer, eines für den Güterverkehr auf den Weg zu bringen, um bei der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen die Reaktivierung des Sulinger Bahnkreuzes anzuregen. Die Mitglieder signalisierten Unterstützung.

Im Amt bestätigt Vorsitzender: Philipp Leymann Stellvertretende Vorsitzende: Thomas Wolter und Björn Beuke Beisitzer: Claas Gerdes, Sven Horstmann und Mirco Kohröde Kassenprüfer: Olaf Hammer und Steffen Sielke