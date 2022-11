Initiative Sulingen: „Ver.di hat uns auf dem Kieker“

Von: Harald Bartels

Zahlreiche Besucher lockte im Oktober das Herbstfest in die Sulinger Innenstadt. © Behling

Sulingen – Das Thema der verkaufsoffenen Sonntage beschäftigte am Dienstag die Mitglieder der Initiative Sulingen im Rahmen der Jahreshauptversammlung. Dabei ging es nicht nur um die Termine für das kommende Jahr, sondern auch um die Frage, ob sie künftig überhaupt noch möglich sein werden.

Vor dem Herbstfest am 9. Oktober hatte die Dienstleistungsgewerkschaft „Ver.di“ rechtliche Schritte angedroht, sollten zum verkaufsoffenen Sonntag nicht nur die Geschäfte an der Langen Straße, sondern auch Betriebe in den Gewerbegebieten öffnen. Daraufhin hatte die Stadt Sulingen als Genehmigungsbehörde den Geltungsbereich auf die Innenstadt begrenzt. „Es ist ein sehr schwieriges Thema“, stellte Sulingens Wirtschaftsförderer Andreas Nordloh fest. Ein verkaufsoffener Sonntag dürfe nicht die Hauptattraktion einer Veranstaltung sein, und „Ver.di“ fordere im Vorfeld eine Beteiligung an den Planungen, um nicht rechtlich gegen die Durchführung vorzugehen. „Die Reaktion von ,Ver.di‘ kommt immer sehr kurzfristig“, sagte Nordloh, „für mich ist nicht verständlich, dass eine Interessenvertretung so agiert.“

Vor allem das Vorgehen zum Herbstfest stoße bei den Mitgliedern auf Unverständnis, handele es sich dabei doch um eine seit vielen Jahren etablierte Veranstaltung, betonte Philipp Leymann, Vorsitzender der Initiative: „Es gab ein ,Gentlemen’s Agreement‘, dass Frühlings- und Herbstfest nicht angetastet werden, aber jetzt stehen wir vor einem Scherbenhaufen.“ Angesichts dieser Unsicherheit würden auch „potente Unternehmen“ an der Langen Straße nicht mehr zu diesen Veranstaltungen öffnen.

Über die aktuellen Entwicklungen informierte der Vorstand der Initiative Sulingen um Philipp Leymann (rechts) die Mitglieder. © Bartels

Während der beiden ersten Corona-Jahre habe die Gewerkschaft stillgehalten, ergänzte Silke Bosse, Mitarbeiterin des Vorstandes, aber nun sei festzustellen: „,Ver.di‘ hat uns auf dem Kieker.“ Bei Veranstaltungen müsse jetzt mehr kommen als „ein paar Autos und Pommesbuden hinzustellen.“ Allerdings werde es immer schwieriger, auch Schausteller für die Veranstaltungen zu finden, denn im Zweifel sei ein mehrtägiger Markt für sie attraktiver als ein verkaufsoffener Sonntag.

Ob eigene Veranstaltungen in den Gewerbegebieten, wie vor Jahren das „Westfest“, von „Ver.di“ akzeptiert werden würden, ist unklar: „Wir müssten solche ,Insellösungen‘ prüfen“, sagte Bürgermeister Patrick Bade. Vor Jahren habe ein Shuttleservice zwischen dem Herbstfest und Lloyd Shoes gut funktioniert, aber jetzt möglicherweise nicht mehr.

„Wir können der Stadt Sulingen nur danken für ihre Unterstützung“, machte Vorstandsmitglied Sven Horstmann deutlich, aber jetzt müssten die Kontakte in die Landespolitik genutzt werden, damit eine eindeutige gesetzliche Regelung gefunden werde. Eventuell werde die Initiative gemeinsam mit Diepholz, Nienburg und Vechta tätig werden, die ebenfalls von dem Problem betroffen seien.

Wie es vor diesem Hintergrund im kommenden Jahr aussieht mit verkaufsoffenen Sonntagen, ist unklar. Als Vorschlag des Vorstandes liegen das Frühlingsfest am 26. März, der Genuss- und Tourismustag am 25. Juni sowie das Herbstfest am 8. Oktober vor. Bedenken gab es aus den Reihen der Mitglieder jedoch beim Märztermin, weil er am Ende des Monats und kurz vor Beginn der Osterferien liegt. Um die Termine endgültig festzulegen, will der Vorstand in Kürze einen Dämmerschoppen veranstalten, zu dem insbesondere die Anlieger der Langen Straße eingeladen werden sollen.