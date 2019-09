Kinderprogramm, Kulinarisches – und kleine Preise Sonntag in Sulingen

Erholungspausen bieten sich im Bereich der Langen Straße an, die am Sonntag zur Fußgängerzone wird.

Am 29. September hat das Gros der Sulinger Einzelhandelsbetriebe geöffnet. Die Initiative Sulingen bittet zum Herbstfest mit verkaufsoffenem Sonntag.

Sulingen - Die Meteorologen der Republik prophezeien für Sonntag freundliches Nieselwetter: Beste Bedingungen für einen Einkaufsbummel durch die Sulinger Geschäfte. Die Initiative Sulingen lädt an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr zum Herbstfest mit verkaufsoffenem Sonntag ein.

Die Geschäftswelt präsentiert zum Herbstanfang neue Kollektionen – zur Feier des Tages mit vielen Schnäppchen-Angeboten. Reduzierte Preise, individuelle Sonderaktionen: Die Mitgliedsbetriebe der „Initiative“ haben sich einiges einfallen lassen. Das Modehaus Ranck stellt etwa neue Herbst-Trends in Oktoberfest-Atmosphäre vor: „Bei uns gibt es Weißbier, Brezeln und Lebkuchenherzen“, heißt die Ankündigung. Das Kaufhaus Magro lockt mit Preisnachlässen. „Auf den ersten Artikel erhalten die Kunden zehn, auf jeden weiteren 20 Prozent Rabatt“, erklärt Filialleiterin Sybille Stühring.

Erholungspausen zwischen den Einkäufen bieten sich im Bereich der Langen Straße an, die am Sonntag zur Fußgängerzone wird. Neben Bratwurst und Steak, kalten und warmen Getränken gehören Fisch, Crêpes, Schmalzkuchen und Slush-Eis zum kulinarischen Angebot in der Langen Straße, sagt Silke Bosse, Initiative Sulingen: „Auch ein ‚Food-Truck‘ hat sich angemeldet.“

Die Initiative hat mit Unterstützung der Stadtverwaltung wieder ein Rahmenprogramm organisiert. Anlaufpunkte für die junge Generation sind unter anderem ein Bungee-Trampolin, ein Nostalgiekarussell oder der Stand einer Tattoo-Künstlerin. Mit Hüpfburg, Ballspiel und Dosenwerfen ist für weitere Abwechslung gesorgt. Wie in den vergangenen Jahren werden sich Vereine und Gruppen präsentieren. Angemeldet sind DRK und Feuerwehr, die Suchtselbsthilfe (SHH) Sulinger Land und das Aktionsbündnis Eisenbahnstrecke Bassum-Bünde (AEBB). Die Unternehmen des ABSL („Ausbildungsverbund Berufskraftfahrer Sulinger Land) stellen das Transportgewerbe vor und werben um Fachkräfte.

+ Letzte Vorbereitungen bei Magro: Filialleiterin Sybille Stühring (l) und Mitarbeiterin Sirin Kölge.

Gegen 15.30 Uhr planen Schüler der „Asia-Sportakademie“, Fachschule für traditionelle ostasiatische Kampfkünste von Viktoria Nachtigall, eine Vorführung aus verschiedenen Bereichen der Selbstverteidigung.

Auch die Betriebe im Sulinger Osten brauchen Platz für das Herbst-Winter-Sortiment. Hammer, Fachmarkt für Raumausstattung, bietet Farbe, Tapeten und Bodenbeläge sowie Wäsche und Wohnaccessoires zu stark reduzierten „Hammer-Preisen“ an. Der Baustoffhandel Leymann gewährt zum Herbstfest 20 Prozent auf Kaminöfen, Leuchtmittel und Dekoartikel sowie zehn Prozent auf energiesparende Außenbeleuchtung. Der Hagebaumarkt am Hasseler Weg hält Einzelstücke und Auslaufartikel zu Sonderpreisen vor: Gartenmöbel & Co. gibt es zu Schnäppchenpreisen.

Schuhe „made in Sulingen“

Ein Besuch lohnt sich auch im Sulinger Westen: Das „Lloyd Outlet“, erste Adresse für schicke und elegante Lederschuhe „made in Sulingen“, hat Sonntag ebenfalls geöffnet. mks