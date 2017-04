„Initiative“ legt sich fest

Philipp Leymann (am Tisch vorne links) ist Vorsitzender der Initiative Sulingen. Am Mittwoch moderierte er den Dämmerschoppen im Landhaus Nordloh. - Foto: Schlotmann

Sulingen - Die Vertreter der Mitgliedsbetriebe der Werbegemeinschaft Initiative Sulingen, die am Mittwochabend am Dämmerschoppen im Landhaus Nordloh teilnahmen, sind sich einig: In den Jahren 2018 und 2019 wollen sie jeweils vier verkaufsoffene Sonntage anbieten.

Festgelegt haben sich die Gewerbetreibenden, vorbehaltlich der ordnungsrechtlichen Festsetzung durch die Stadt Sulingen, auf den 7. Januar, den 25. März, den 30. September sowie den 30. Dezember des Jahres 2018 – und auf den 31. März, den 30. Juni, den 29. September und den 29. Dezember des Jahres 2019.

Die März- und die September-Termine in den beiden kommenden Jahren werden jeweils als Frühlings- beziehungsweise Herbstfest angelegt.

Einig sind sich die Gewerbetreibenden, zukünftig auch die insgesamt vier weiteren Feste mit Themen und Aktivitäten zu besetzen. Bisher hatten die Kaufleute bei jeweils zwei Veranstaltungen im Jahr darauf verzichtet.

Verkaufsoffene Sonntage im Jahr 2017 sind bereits für den 8. Oktober (mit Herbstfest) und den 12. November festgesetzt.

„Initiative“-Vorsitzender Philipp Leymann moderierte das Treffen am Mittwochabend im Landhaus Nordloh. Hatten sich bis Sonntag nach Angaben der Gastgeber des Abends erst neun Händler beziehungsweise Dienstleister angemeldet, kamen 25.

„Wir freuen uns, dass das Interesse so groß ist“, sagte Leymann, „hoffen aber auch, dass sich die Teilnehmer in die Vorbereitung und Organisation zukünftiger Veranstaltungen mit einbringen.“ - oti