Initiative bittet Lies zum Ortstermin nach Borstel

Bohrungen im Schiefergas

+ © Claßen Über ein Rohr sollen an der Betriebsstätte „Siedenburg Z 11“ Flüssigkeiten in einen benachbarten Graben eingeleitet werden. © Claßen

Borstel - Am Donnerstag überreichten Vertreter niedersächsischer Bürgerinitiativen Umweltminister Olaf Lies einen Brief, in dem sie an die Landesregierung appellieren, Bohrungen im Schiefergas gemäß der Vereinbarung im Koalitionsvertrag, Trinkwasserschutz vor wirtschaftliche Interessen zu stellen, nicht zu genehmigen.