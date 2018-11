Inhaltliche Arbeit beginnt

Sulingen - Keine Show-Veranstaltung, sondern ein Arbeitstreffen, betonte Cord Bockhop: Gut 160 Akteure aus der Gesundheitsregion Diepholz/Nienburg hatten sich zu deren erster Gesundheitskonferenz am Mittwoch im Sulinger Stadttheater angemeldet. Der Diepholzer Landrat und sein Amtskollege aus dem Landkreis Nienburg, Detlev Kohlmeier, haben den gemeinsamen Vorsitz der Steuerungsgruppe für die Gesundheitsregion „und versuchen diese in eine Richtung zu bringen, die hoffentlich auch in ihrem Sinne ist – heute besteht die Gelegenheit, das zu beeinflussen.“

Nach der Einrichtung der Koordinierungsstelle im Sommer und dem Defibrillatoren-Wettbewerb (wir berichteten) als „erstem Aufschlag“, so Bockhop, markiere die Konferenz den Auftakt für die inhaltliche Arbeit. Der Ärztemangel sei zwar ein zentrales Thema, im Fokus stand am Mittwoch jedoch die Pflegeversorgung, und insbesondere aus diesem Bereich hätten sich viele Teilnehmer angemeldet. Ärzteschaft, Apotheken, Kliniken, Therapeuten Wohlfahrtsverbände, Krankenkassen, Rettungsdienste: „Von der Hebamme bis zum Hospiz sind alle Einrichtungen eines Lebensweges vertreten“, stellte Peter Zenner, Koordinator der Gesundheitsregion Diepholz/Nienburg, erfreut fest. Das Zusammenbringen verschiedener Gesundheitssektoren, die Vernetzung nannte er als ein wesentliches Anliegen – auch der Konferenz, dazu boten beim Empfang und in einer Pause mit Imbiss Informationsstände von Einrichtungen in der Gesundheitsregion den passenden Rahmen.

Das Programm Gesundheitsregion Niedersachsen sei von den Kooperationspartnern (darunter das Sozialministerium, die Kassenärztliche Vereinigung und Krankenkassen) ins Leben gerufen worden, um die Gesundheitsversorgung entsprechend der Bedarfe vor Ort zu gestalten, erläuterte Lea Oesterle. Die Fachreferentin der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin (LVG) ist mit der Prozessbegleitung der teilnehmenden Kommunen betraut. Die Förderung bestehe aus einem frei einsetzbaren kommunalem Budget in Höhe von 13 000 Euro („Nicht die Welt, aber es soll einen Anreiz geben, vor Ort auch kleine Dinge umzusetzen“) und der Projektförderung: Pro Projektantrag können bis zu 80 000 Euro beantragt werden. Von den bislang gestellten Anträgen sei etwa ein Drittel bewilligt worden. Man arbeite bereits an der nächsten Förderrichtlinie, die ab 2020 gelten soll: „Es wurde ein neuer Schwerpunkt gesetzt, den sie schon exzellent umsetzen, die Verbesserung der Kooperation zwischen den Landkreisen und Gesundheitsregionen.“

Bedarf an Pflegeangeboten steigt

Die Situation im Pflegebereich in der Gesundheitsregion beleuchteten Andrea Braunack vom Landkreis Nienburg und Theresa Tapken vom Landkreis Diepholz. Der demografische Wandel sorgt bereits seit Jahren für einen stetig steigenden Bedarf an stationären und ambulanten Pflegeangeboten. So bezeichnete Andrea Braunack die starke Belegung der Pflegeheimplätze als besorgniserregend. Hinzu komme der Mangel an Pflegekräften: „Seit gut einem Jahr kommt es vor, dass Pflegedienste aus Personalmangel Patienten ablehnen.“ Laut Theresa Tapken nahm die Zahl der Pflegebedürftigen im Landkreis Diepholz von 5 581 im Jahr 2001 auf 8 015 im Jahr 2015 um 43,61 Prozent zu, wobei in diesem Zeitraum die Zahl der Personen, die von einen ambulanten Pflegedienst betreut werden, um 103,35 Prozent anstieg.

Mit der Aufgabe, Projekte zu entwickeln, sollen in der Gesundheitsregion Diepholz/ Nienburg zwei Arbeitskreise betraut werden. Zehn Konferenzteilnehmer signalisierten Interesse, im Bereich „Prävention und Gesundheitsförderung“ mitzuwirken, 25 möchten sich im Arbeitskreis „Gesundheit und Pflege“ einbringen, konstatierte Peter Zenner. 148 beteiligten sich an einer Umfrage per Smartphone-App: Gefragt nach den drei wichtigsten Stärken und Chancen der Gesundheitsregion lagen die Vernetzung (23 Prozent), die Koordinierung der Gesundheitsangebote (15) und die Entwicklung regionsspezifischer Projekte (14) vorn. Als die drei wichtigsten Handlungsfelder wurden genannt: Fachkräfte gewinnen und halten (20 Prozent), die hausärztliche Versorgung (18) und Pflegeangebote (13).

Dr. Elke Bruns-Philipps vom niedersächsischen Gesundheitsamt referierte in Form eines Parforceritts durch statistische Daten über „Prävention/Ernährung und Bewegung“. Eine Erkenntnis: Bei Kindern und Jugendliche mit niedrigem sozioökonomischem Status ist das Risiko eines schlechten allgemeinen Gesundheitszustandes etwa dreieinhalbmal größer als bei Gleichaltrigen mit höherem Status. - ab