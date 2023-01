Inge Czerwinski in Sulingen hat ein Haus voller Sammlerstücke

Auf mehrere Räume ihres Hauses hat Inge Czerwinski die Sammlung verteilt. © Bartels

Sulingen – Die Sammler von Briefmarken oder Münzen sind so zahlreich, dass sie sich in Vereinen zusammenfinden und für ihre Sammelleidenschaft eigene Fachbegriffe vorweisen können. Für Inge Czerwinski aus Sulingen gilt das nicht: Sie verfügt über eine enorme Sammlung an Deckelvasen – und ist damit gewissermaßen eine „Exotin“.

Wie viele Exemplare sie genau im Bestand hat, vermag die 86-Jährige gar nicht zu sagen: „Ich habe sie nie durchgezählt.“ Die Stücke verteilen sich auf Regale und Vitrinen in unterschiedlichen Räumen und Fluren auf zwei Etagen ihres Hauses. Den Großteil der Sammlung bilden Vasen aus Porzellan, aber auch solche aus Steingut, Glas oder anderen Materialien sind vertreten. Vieles stammt aus renommierten deutschen Manufakturen wie Kaiser oder Hutschenreuther, aber auch Modelle aus dem europäischen Ausland, aus Asien, Nordamerika und dem arabischen Raum haben den Weg nach Sulingen gefunden.

Ebenso vielfältig sind die Größe – die Bandbreite reicht von wenige Zentimeter hohen Vasen bis zu solchen mit einem Fassungsvermögen von mehreren Litern – und die Gestaltung. Manche tragen geometrische Muster, Blüten sind ein häufig zu findendes Motiv, aber auch Menschen, Tiere und Fabelwesen sind abgebildet, vielfach als Teil einer ganzen Szenerie.

Eine Fülle an Formen findet sich in der Sammlung. © Bartels, Harald

Begonnen habe das Sammeln 1955, erinnert sich Inge Czerwinski. Sie habe damals mit ihrem Ehemann Horst einen Flohmarkt besucht und eine erste Vase gekauft. „Da hat ihm das Porzellan gefallen und ist ihm ins Blut übergegangen“, sagt sie lachend. „Eigentlich war es das Hobby meines Mannes, er war ein ganz begeisterter Sammler.“ Oft sei er sofort verschwunden, wenn sie beide zu einem Flohmarkt kamen. Und wenn sie ihren Gatten dann wiederfand, habe er eine Vase im Arm gehabt, verrät Inge Czerwinski schmunzelnd.

Bis zum Tod ihres Mannes im Jahr 2013 hätten beide 24 Jahre lang intensiv gesammelt und dafür auch weitere Fahrten unternommen. Seither sei kein neues Stück mehr hinzugekommen, weil sie keinen Führerschein habe, sagt Inge Czerwinski. Der Flohmarkt als Quelle bot Zugang zu ungewöhnlichen Sammlerstücken, ob Gefäße aus Apotheken oder Trophäen von Reitturnieren. Einige wenige Exemplare seien tatsächlich im Laden erworben worden oder hätten als Mitbringsel aus dem Urlaub Eingang in die Sammlung gefunden.

Viele Hingucker lassen sich in den Vitrinen und Regalen entdecken. © Bartels, Harald

Das einzige Kriterium bei der Auswahl eines Neuzugangs sei die Optik gewesen, nicht der Wert: „Wir haben mit dem Auge gekauft“, stellt Inge Czerwinski fest. Die ersten Vasen seien noch klassisch blau-weiß gewesen, aber „dann haben wir festgestellt, dass es sie auch in bunt gibt – da waren wir hin und weg!“ Allerdings galt: „Wenn ich eine Vase schön finde, sie aber zu teuer ist, muss ich auch ,Nein‘ sagen können.“ Deswegen erstreckten sich die Preise, die für die einzelnen Stücke bezahlt wurden, von wenigen Euro bis an die 100 Euro.

Eine Lieblingsvase hat Inge Czerwinski nicht, wie sie versichert: „Ich mag alle Vasen gerne, am liebsten aber die ganz kleinen.“ Grundsätzlich freue sie sich jedoch beim Betrachten aller Objekte der Sammlung.

Unterschiedliche Materialien sind vertreten. © Bartels, Harald

Damit das so bleibt, werden alle Stücke einmal im Jahr sorgfältig abgewaschen und ihr Platz im Regal oder der Vitrine gründlich gereinigt. Wie viel Zeit das ingesamt in Anspruch nimmt, kann Inge Czerwinski nicht sagen – für eine Wand voller Vasen brauche sie etwa drei Wochen, neben den alltäglichen Arbeiten. Dabei geht sie mit Bedacht vor: In all den Jahren sei ihr erst eine einzige der zahllosen Vasen kaputtgegangen.

Gedanken macht sich die Sammlerin über die Zukunft ihrer Schätze. Dass die Stücke zerschlagen werden könnten, bereite ihr Sorge: „Es wäre schön, wenn die Sammlung später einmal geschlossen in gute Hände kommt“, wünscht sich Inge Czerwinski.

Nur einen kleinen Ausschnitt ihrer Sammlung zeigt Inge Czerwinski in einer Vitrine im Wohnzimmer. © Bartels, Harald