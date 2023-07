Alle wichtigen Infos zum Reload Festival 2023: Tickets, Bands, Anreise und mehr

Von: Marvin Köhnken

Das Reload Festival findet im Jahr 2023 vom 17. bis zum 19. August in Sulingen statt. (Archivbild) © Spahr

Sulingen rockt. Seit vielen Jahren und mit wachsendem Erfolg. Anlass ist das Reload Festival. Alles Wichtige zur 2023-Aufalage gibt es hier in der Übersicht.

Sulingen – Metal-Fans und Punk-Enthusiasten aufgepasst, das Reload Festival 2023 steht kurz bevor! Von Donnerstag, 17. August, bis Samstag, 19. August wird das beschauliche Sulingen im Landkreis Diepholz zum Epizentrum guter Musik der härteren Gangart. Im Vorfeld sind die Organisatoren nicht müde geworden, die aktuelle Ausgabe des Events in höchsten Tönen anzupreisen.

Hochkarätig wie nie und regelrecht legendär soll das Festival werden. Und vieles spricht dafür, dass sie recht behalten könnten. Neben Powerwolf, Trivium und Beartooth, freuen sich die Veranstalter vor allem auf Pennywise, In Flames und Killswitch Engage. Am Montag, 3. Juli, hat das Reload-Team zudem die noch fehlenden Bands des diesjährigen Festivals bekanntgegeben. Einzeltickets gibt es ab Mittwoch, 5. Juli.

Headgear aus Bremen eröffnen den Reload-Samstag. Die Band hat den Band-Contest des Festivals gewonnen. © Headgear

Die letzte Bandwelle für das Reload 2023 sieht folgendermaßen aus – das Line-up ist nun koomplett: Superstarfuckers, Sportfreunde Helden, Lutz Drenkwitz, Megabosch, Alligator Fight Club, Twinns und Friends Don’t Lie. Als Sieger des Band-Contests sind Headgear aus Bremen beim Reload Festival mit dabei und starten am Samstag das Programm auf der EMP Stage.

So viel kosten die Reload-Festival-Tickets

Reload-Tickets, die für das gesamte Festival-Wochenende gültig sind und auch das Camping auf dem Gelände umfassen, sind seit vergangenem Jahr verfügbar und kosten in der aktuellen Preisstufe 139 Euro. Tickets für die einzelnen Tage sind seit dem 5. Juli im Verkauf und kosten für Freitag oder Samstag jeweils 89 Euro. Erhältlich sind die Tickets im Online-Shop des Festivals. Der Besuch am Donnerstag ist kostenfrei und ohne Ticket möglich.

In diesem Jahr erwarten die Reload-Organisatoren wieder Tausende Musikfans auf dem Gelände in Sulingen. Der Vorverkauf für das diesjährige Festival laufe auf Hochtouren und stehe kurz davor, neue Rekorde aufzustellen. 2022 waren rund 12.500 Menschen beim Reload in Sulingen mit dabei. Genaue Zahlen behält das Team noch für sich. Nur so viel: „Platz ist ausreichend vorhanden.“

Zeitplan der Reload-Bands – alle Tage im Überblick

Donnerstag – Heist Plaza Stage 13:20-14:00 CONTROVERSIAL 14:20-15:00 THE SCRATCH 15:20-16:00 SLOPE 16:20-17:00 PLANLOS 17:20-18:00 COCKNEY REJECTS 18:20-19:00 ORBIT CULTURE 19:20-20:00 BLIND CHANNEL 20:20-21:00 GATECREEPER 21:25-22:05 MALEVOLENCE 22:30-23:30 CALLEJON 00:00-01:00 PENNYWISE

Freitag – EMP Stage 10:40-11:10 GET THE SHOT 11:30-12:05 INFECTED RAIN 12:25-13:05 LANDMVRKS 13:25-14:05 DECAPITATED 14:25-15:05 MR HURLEY & DIE PULVERAFFEN 15:25-16:05 AGNOSTIC FRONT 16:30-17:10 CLAWFINGER 17:35-18:20 SKINDRED 18:45-19:30 STICK TO YOUR GUNS 19:55-20:55 KILLSWITCH ENGAGE 21:25-22:25 TRIVIUM 23:00-00:30 IN FLAMES

Samstag – EMP Stage 10:25-10:55 HEADGEAR 11:15-11:50 100 KILO HERZ 12:10-12:45 GRAILKNIGHTS 13:05-13:40 EKTOMORF 14:00-14:40 IMMINENCE 15:00-15:40 TERROR 16:00-16:40 KNOCKED LOOSE 17:00-17:40 J.B.O. 18:00-18:40 SEPULTURA 19:00-19:40 GUANO APES 20:05-20:55 WHILE SHE SLEEPS 21:25-22:25 BEARTOOTH 23:00-00:30 POWERWOLF

Diese Übersicht, ergänzt um alle Bands, die morgens und nachts auf der Heist Plaza Stage spielen sowie alle Künstler, die auf der Breakstage die Pausen auf der Hauptbühne musikalisch überbrücken, gibt es auf der Website des Reload Festival.

Anfahrt nach Sulingen mit Auto, Bus und Bahn

Auf den Bühnen beginnt das Reload Festival erst am Donnerstag, die Anreise ist aber bereits am Mittwoch möglich – und zwar für alle, die vor Ort und in bar ein Früh-Anreise-Ticket für 10 Euro buchen. Egal, an welchem Tag man ankommt, die Anfahrt ist immer grundsätzlich identisch, wird allerdings zu bestimmten Zeiten durch ein Shuttle-Service zum Gelände ergänzt.

Das Reload-Gelände ist Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils von 10 bis 1 Uhr am Folgetag geöffnet. Die Früh-Anreise am Mittwoch ist zwischen 15 und 22 Uhr erlaubt. Am Donnerstag ist der Campingplatz ab 9 Uhr ohne Zusatzgebühr zugänglich.

Sulingen liegt relativ weit ab, das sind viele Festival-Gäste aber schon gewohnt. Ein beliebter Weg zum Reload ist daher der mit dem Auto. Auf ihrer Website beschreiben die Organisatoren die Strecke aus verschiedenen Richtungen ausführlich. Mit der Bahn und anschließend mit dem Bus gelangt man auf den Schienen entweder nach Bassum, Nienburg oder Diepholz und von dort auf der Straße nach Sulingen. Als Haltestelle in Sulingen rät das Reload-Team dazu, die Haltestelle „Sulingen, Rathaus/Südstrasse“ zu nutzen. Von dort sind es wenige Minuten Fußweg zum Gelände.

Die wichtigsten Regeln für Camping und Reload-Gelände

Alle Wochenend-Besucher dürfen mit ihrem Auto auf dem Campingplatz direkt am eigenen Zelt parken. Reservierungen für Nachzügler sind nicht möglich. Unter Umständen kann es notwendig sein, Wohnmobile und Autos getrennt voneinander abzustellen. Rettungswege müssen unbedingt freigehalten werden. Alle weiteren Infos haben die Organisatoren in einer Übersicht zusammengefasst.

Auf dem Infield des Reload sind vor allem Bauchtaschen erlaubt, aber auch andere Taschen mit einer Größe von DIN A4 dürfen auf das Gelände gebracht werden. Für Tageskarten-Besucher gibt es ausgeschilderte und kostenlose Parkplätze, die während der Öffnungszeiten des Festivals garantiert befahren und wieder verlassen werden können.