Informationen zum „Sozialen Tag“: Neues lernen und dabei helfen

Von: Harald Bartels

Ausführliche Informationen zum „Sozialen Tag“ gaben Schulsozialarbeiter Daniel Reddehase und die Referentinnen Carolin Kolbe und Kira Horn (von links). © Bartels

Sulingen – Die Lebensumstände junger Menschen in Serbien und der Ukraine gehörten am Donnerstag zu den Themen in der Sulinger Carl-Prüter-Schule (CPS) in Sulingen: Rund 130 Schülerinnen und Schüler der Oberschule nahmen teil am Informationstag zum „Sozialen Tag“.

Bereits 2022 hatte die Schule an der Aktion, organisiert von „Schüler Helfen Leben“ (SHL), teilgenommen (wir berichteten). Der Grundgedanke: Die Teilnehmer arbeiten für einen Tag in einem Betrieb – der zahlt ihnen keine Vergütung, sondern richtet eine Spende in selbst gewählter Höhe an SHL; im Schnitt hätten die Betriebe 20 Euro überwiesen, berichtet Daniel Reddehase, Schulsozialarbeiter der CPS.

Als Referentinnen reisten Carolin Kolbe und Kira Horn an, die beide im SHL-Büro Neumünster ihren Freiwilligendienst leisten. In zwei 45-minütigen Vorträgen stellten sie SHL und die Projekte vor, getrennt für die Klassen 5 bis 7 und 8 bis 10. Zudem leiteten sie zwei anderthalbstündige Workshops, die sich mit zwei von SHL unterstützten Projekten befassten. Zunächst ging es um „Gypsy Roma Urban Balkan Beats“, das jungen Roma in der serbischen Hauptstadt Belgrad hilft, sich über die eigene künstlerische und musikalische Entfaltung besser gegen Diskriminierung zu wehren. Der zweite Workshop befasste sich mit dem Leben ukrainischer Jugendlicher vor dem russischen Überfall auf ihr Land und mit den Möglichkeiten zur Unterstützung, die hiesige Jugendliche haben.

In Workshops gingen die Referentinnen auf einzelne Hilfsprojekte ein. © Bartels

Die freiwillige Teilnahme am „Sozialen Tag“ wirke für die Schüler gleich auf mehreren Ebenen, erläutert Reddehase: Der Tag im Betrieb erlaube den Jugendlichen, das Unternehmen und den Beruf kennenzulernen, und der Betrieb könne sich ein Bild von einem möglichen künftigen Auszubildenden machen. Das Projekt sei aber auch wichtig für das Verständnis von Demokratie: Die Jugendlichen lernten, sich für die eigenen Bedürfnisse und die von anderen zu engagieren.

Der Tag in den Betrieben ist angesetzt für Dienstag, 20. Juni. 2022 hätten viele der interessierten Schüler keinen Betrieb gefunden, der ihnen die Teilnahme ermöglicht hätte, und auch in diesem Jahr seien viele noch auf der Suche, berichtet der Schulsozialarbeiter. Dabei seien die Schüler an dem Tag versichert, und für die Spende erhielten die Unternehmen eine entsprechende Quittung. Die Teilnahme sei nicht auf Firmen beschränkt, auch Privatleute könnten die Schüler gegen eine Spende beschäftigten, etwa, indem sie im Garten helfen. Fragen dazu beantworte er gerne auf Anfrage per E-Mail (daniel.reddehase@cps-sulingen.de).

Im Rahmen des „Schnuppertags“ zeigten die Sechstklässler eine Tanzchoreografie. © Bartels

Parallel zum Informationstag tummelten sich Gäste in der Oberschule: Für die vierten Klassen der Grundschulen Groß Lessen, Siedenburg und Sulingen war der „Schnuppertag“ angesetzt, bei dem sich die Grundschüler, die nach den Sommerferien möglicherweise an die CPS wechseln, einen Eindruck vom Schulleben verschaffen konnten. Musikalisch willkommen geheißen wurden sie unter anderem von der Band-AG aus der Jahrgangsstufe 9 und dem Tanzprojekt der sechsten Klassen unter Leitung von Judith Dunker. In Gruppen ging es für die rund 140 Grundschüler zu Projekten in den Fachbereichen Gestaltung, Sport und Gesundheit sowie Biologie, zudem führten „Schülerscouts“ aus den zehnten Klassen die Gäste durch die Schule.

Was steckt hinter „Schüler Helfen Leben“? Die Organisation „Schüler Helfen Leben“ (SHL) entstand 1992 angesichts der Kriege im ehemaligen Jugoslawien. Aus einem privaten Transport von Hilfsgütern von Bad Kreuznach nach Kroatien über Sammlungen von Sach- und Geldspenden entwickelte sich die Organisation weiter zu einem Verein (Gründung 1994), begann mit der Umsetzung eigener Hilfsprojekte. Die Stiftung „Schüler Helfen Leben“ sorgt seit 2002 für die langfristige Betreuung der Projekte. Seit 2006 gibt es den 1998 erstmals veranstalteten „Sozialen Tag“ jährlich und bundesweit. Bisher sammelte die Organisation damit rund 30 Millionen Euro für mehr als 130 Projekte. Unterstützt werden Vorhaben vorwiegend in Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien, aber auch in Jordanien. Ausgelöst durch den russischen Überfall auf die Ukraine gehören seit 2022 auch Projekte dazu für junge Menschen, die vom Krieg dort betroffen sind. Für 2023 haben sich mehr als 220 Schulen angemeldet. Näheres auf der Internetseite der Organisation.