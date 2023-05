Aufbau für das vierte Sulinger „Mega-Volksfest“ hat begonnen

Von: Harald Bartels

Teilen

Bereits aufgebaut sind der Autoscooter und die Hauptattraktion, der „Fly Over“ im Hintergrund. © Bartels

Weithin sichtbar ist bereits eine der Hauptattraktionen für das vierte „Mega-Volksfest“ vom 19. bis 22. Mai auf dem Sulinger Informa-Gelände am Hasseler Weg – das 40 Meter hohe Kettenkarussell „Fly Over“.

Unter den Augen der Organisatoren Albert Dormeier und Willy Wimmert werden derzeit auch die übrigen mehr als 30 Fahrgeschäfte und Buden aufgebaut. Dazu zählen unter anderem die Geisterbahn „Zombie“, die über zwei Etagen führt, ein „Musik-Express“, die Familienachterbahn „Family Coaster“, ein großer Autoscooter und ein „Scheibenwischer“.

Nicht fehlen dürfen weitere Spiel- und Aktionsangebote sowie ein großer Biergarten und verschiedene Speisen- und Getränkestände. „Alles hat reibungslos geklappt“, ist Wimmert zufrieden, zum Teil kämen die Schausteller gerade aus Minden von der „Maimesse“ – „das hat gut gepasst.“ Das „Mega-Volksfest“ öffnet am Freitag, 19. Mai, und Samstag, 20. Mai, ab 14 Uhr, am Sonntag, 21. Mai, beginnt der Betrieb um 12 Uhr und am Montag, 22. Mai, geht es – unter dem Motto „einmal zahlen, zweimal fahren“ in allen Fahrgeschäften – um 14 Uhr los .