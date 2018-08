Informa 2019: Die ersten Anmeldungen liegen schon vor

Sulingen - Einladungen an rund 750 Betriebe im Landkreis Diepholz zur Informa 2019, der Messe für Familie, Freizeit und Technik vom 26. bis 28. April kommenden Jahres in Sulingen, sind seit einigen Tagen verschickt. „Und es sind bereits zehn Anmeldungen eingegangen. Das hat uns erstaunt“, stellt Thomas Wolter, der in der Projektgruppe Informa für den Bereich Marketing/Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, am Donnerstag fest. „Es wäre erfreulich, wenn das jetzt so weiterginge ...“

Zur vorigen Ausgabe der Messe im Jahr 2016 habe man über 1 000 Einladungen auf die Reise geschickt, „da kamen allerdings Unmengen an Briefen zurück, weil die Adressen veraltet waren. Diesmal haben Bettina Rietz und Martin Koenen sich die Mühe gemacht, die Liste im Vorfeld zu aktualisieren und Kleinstbetriebe rauszunehmen. Als Gewerbetreibender ist ja auch verzeichnet, wer in Heimarbeit Kugelschreiber zusammenschraubt.“ Um Handwerksbetriebe zu motivieren, sich bei der Messe zu präsentieren, setze die Gruppe auf das Thema „Personalakquise“: „Für ihre Leistungen werben wollen die Handwerker nicht, weil sie derzeit ohnehin ,zu viele‘ Aufträge haben. Über Personalnot klagen sie aber alle, insofern bietet sich die Informa an, um den eigenen Betrieb für potenzielle neue Mitarbeiter interessant darzustellen“, empfiehlt Thomas Wolter. Dies im „Handwerker-Parcours“, wie Bettina Rietz das Areal getauft hat. Im nächsten Schritt schreibe die Projektgruppe die Gastronomen und die Vereine an. Wolter: „Wir müssen jetzt Gas geben mit den Vorbereitungen.“

Da gelte es nun auch, das Rahmenprogramm zu organisieren. Etwa die Details für das Konzert der Kultband „Blechblos’n“ am Veranstaltungssamstag (27. April), die im vergangenen Jahr schon einmal auf Einladung der Initiative Sulingen in einem Festzelt auf dem Informa-Gelände mit Volksmusik-Krachern, Rock- und Popsongs für Oktoberfeststimmung gesorgt hat. 600 von 1 000 Eintrittskarten seien dafür 2017 verkauft worden: „Sulinger müssen erst mal sehen, wie etwas läuft“, weiß Thomas Wolter. „Und es hat sich rumgesprochen, dass ,Blechblos’n‘ richtig ,Attacke‘ gemacht haben, fünf Stunden lang.“ Der Vorverkauf für das Konzert am Informa-Samstag soll im September beginnen. Die Projektgruppenmitglieder feilen jetzt auch daran, wie die Bühne im Festzelt an den Messetagen tagsüber „bespielt“ wird, die übrigens von Ausstellern, nach Anmeldung, gratis genutzt werden kann, wenn sie gerade nicht belegt ist, „zum Beispiel für eine Modenschau.“ Das Festzelt mit der Bühne wird diesmal zentral auf dem Gelände am Hasseler Weg platziert, „in die Ausstellungen integriert, nicht mehr seitlich angehängt, wie 2016. Es wird auch gleichzeitig Eingang, insofern wird es dort deutlich mehr Frequenz geben“, ist Thomas Wolter sicher. Leicht geändert werden auch die Öffnungszeiten: „Die Aussteller waren 2016 sehr unzufrieden damit, dass zur Eröffnung lediglich ,Politik und Prominenz‘ Zutritt hatten, sie also für einen halben Tag Personal vorhalten mussten, ohne dass Besucher kamen“, erklärt Wolter. „Diesmal ist im Grunde jeder zur Eröffnung herzlich willkommen, für die Beköstigung der geladenen Gäste gibt es einen separaten Bereich.“

Die Mitglieder der Projektgruppe haben noch einiges an ehrenamtlicher Arbeit vor sich, um die, laut Wolter, „größte und wertigste Messe im Landkreis Diepholz“ auf die Beine zu stellen, deren Kostenaufwand er mit insgesamt rund 120 000 Euro beziffert. Geöffnet ist die Informa 2019 am Freitag, 26. April, von 14 bis 18 Uhr, am Samstag und Sonntag, 27. und 28. April, von 10 bis 18 Uhr. - ab

www.informa-sulingen.de