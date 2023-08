Individuell und gefühlvoll auf der „Jozz“-Terrasse

Von: Harald Bartels

Jasper Leonhard aus Hannover ist zum ersten Mal zu Gast im „Jozz“ © Julius Bracke

Sulingen – Beim Jugendzentrum „Jozz“ in Sulingen steht die nächste Ausgabe der Terrassenkonzerte an: Drei Acts treten am kommenden Samstag, 12. August, ab 20 Uhr auf.

Zum ersten Mal dabei ist Jasper Leonhard. Als Singer / Songwriter veröffentlicht er Popsongs mit englischen Texten. Dabei verbindet der Student an der Musikhochschule Hannover Einflüsse aus Jazz und Folk mit eingängigen Melodien. Seinen Gesang begleitet er selbst am Klavier oder auf der Gitarre. Die kürzeste Anreise unter den Künstlern des Abends hat die Gruppe „Lüchow“ aus Syke. Das Trio, bestehend aus den Gitarristen Jan Hendrik Wedemeyer und Felix Gastmeyer sowie Violinistin Anna-Maria Reiß, gründete sich erst im vergangenen Oktober, aber absolvierte bereits diverse Auftritte im Bremer Umland. Ihr Repertoire besteht neben bekannten Coversongs aus eigenen, autobiografischen Stücken. „Unsere Musik handelt vom Leben und der Liebe. Sie ist deutschsprachig und lädt zum Nachdenken und Träumen ein“, sagen die drei Musiker. Das Programm vervollständigt Scapula aus Bremen.

Eigentlich war ein Auftritt der ebenfalls aus Bremen stammenden Künstlerin Majella vorgesehen, aber sie „musste leider aus persönlichen Gründen absagen“, wie Volkhardt „Raspe“ Schumacher aus dem Kreis der Organisatoren sagt.

Scapula aus Bremen. © Lars Ribian

„Mit Scapula konnten wir glücklicherweise würdigen Ersatz finden. Sie war bereits im März 2019 bei uns.“ Sie fällt zwar in die Kategorie Singer / Songwriter, stellt aber ausdrücklich fest: „Ein Genre gibt es bei mir nicht! Jeder Song ist auf seine Weise ganz individuell und anders.“ Ihre emotionalen Texte vergleicht sie mit Tagebucheinträgen, in denen sie über sich, ihre Träume, Wünsche und Ängste erzählt. Dazu begleitet sie sich auf der Gitarre. Die Veranstaltung ist wieder ein „Hutkonzert“: Eintritt wird nicht erhoben, aber es werden Spenden zugunsten der drei Acts gesammelt. Bei unbeständigem Wetter wird die Veranstaltung in das „Jozz“ verlegt.

Das Trio „Lüchow“ aus Syke. © Privat